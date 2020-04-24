上市企業融資路數多 何苦與中小企爭資助？（訂戶專享） 環球經濟金融 08:08 2020/04/24 分享： 新冠肺炎疫情下，美國經濟接近停擺，中小企的現金流變得緊張，而借錢無門的中小企老闆最是淒涼。華府遂勿忙推出超低息貸款，助中小企解燃眉之急，怎知大批上市企業、連市值高達17億美元的連鎖餐廳Shake Snack也來申請，先到先得下甚至用光2.7萬億港元額度，等錢救命的中小企因人力所限，反而因遲了申請而一無所得，災難果然考驗人性。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【英國疫情】社交距離措施或到年底 病毒不會消失 2020/04/23 【英國疫情】社交距離措施或到年底 病毒不會消失 【疫情搶豬肉】中美恐爆豬肉爭奪戰 新冠肺炎非洲豬瘟夾擊豬肉業 2020/04/23 【疫情搶豬肉】中美恐爆豬肉爭奪戰 新冠肺炎非洲豬瘟夾擊豬肉業 【新冠肺炎】疫情人權危機 聯合國：如計時炸彈 2020/04/23 【新冠肺炎】疫情人權危機 聯合國：如計時炸彈 【日本疫情】超市減人流 東京民眾三天買一次餸 2020/04/23 【日本疫情】超市減人流 東京民眾三天買一次餸 最新專欄文章 更多 各國疫情為何難比較？ 何謂死亡亦有得拗（訂戶專享） 2020/04/23 各國疫情為何難比較？ 何謂死亡亦有得拗（訂戶專享） 【油價負數】布蘭特期油急挫 會否同樣變負數？（訂戶專享） 2020/04/22 【油價負數】布蘭特期油急挫 會否同樣變負數？（訂戶專享） 【金正恩病危】北韓金氏倘倒下 將淪東漢或東德？（訂戶專享） 2020/04/21 【金正恩病危】北韓金氏倘倒下 將淪東漢或東德？（訂戶專享） 【美國大選2020】拜登點揀副手？ 特朗普「訓斥」次數愈多愈好（訂戶專享） 2020/04/21 【美國大選2020】拜登點揀副手？ 特朗普「訓斥」次數愈多愈好（訂戶專享） 【油價大跌】減產協議太遲太少 油價低處未算低？ 2020/04/20 【油價大跌】減產協議太遲太少 油價低處未算低？ 傳染病 美股 特朗普 回購 派息 哈佛大學 美國 餐廳 冠狀病毒 肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入