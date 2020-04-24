上市企業融資路數多 何苦與中小企爭資助？（訂戶專享）

新冠肺炎疫情下，美國經濟接近停擺，中小企的現金流變得緊張，而借錢無門的中小企老闆最是淒涼。華府遂勿忙推出超低息貸款，助中小企解燃眉之急，怎知大批上市企業、連市值高達17億美元的連鎖餐廳Shake Snack也來申請，先到先得下甚至用光2.7萬億港元額度，等錢救命的中小企因人力所限，反而因遲了申請而一無所得，災難果然考驗人性。

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