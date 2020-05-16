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上市企業融資路數多 何苦與中小企爭資助？

環球經濟金融 11:11 2020/05/16

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新冠肺炎疫情下，美國經濟接近停擺，中小企的現金流變得緊張，而借錢無門的中小企老闆最是淒涼。華府遂勿忙推出超低息貸款，助中小企解燃眉之急，怎知大批上市企業、連市值高達17億美元的連鎖餐廳Shake Snack也來申請，先到先得下甚至用光2.7萬億港元額度，等錢救命的中小企因人力所限，反而因遲了申請而一無所得，災難果然考驗人性。

  • 巨企融資途徑多，搶細企援助荒唐
  • 名校擁百億儲備，其身不正攞著數
  • 好景時回購派息，遇劣境一推即倒

【美國疫情】巨企竟申請中小企援助 極速用盡萬億額度

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美國政府的薪酬保障計劃（Paycheck Protection Program，PPP）近期討論沸騰。計劃主要幫中小企，負責審批的部門，叫美國小型企業署（Small Business Administration， SBA），從其名稱，計劃對象一目了然。

形勢緊急下，政府以信任態度處理申請，幫得就幫，未設太多擾民的框架規條，4月3日起正式接受申請。

根據計劃，申請者必須是員工少於500人的企業、非牟利組織、自僱人士等中小企，2月15日前已經營運，且能證明自己的經營實況確實受到疫情影響，導致財務困難。

諷刺的是，不少合資格的上市企業也走去申請援助，只求用盡每間公司1,000萬美元的最高借貸額度。結果到了4月16日，只是短短兩周，3,490億美元（約2.7萬億港元）信貸額度已被借乾借淨，當中有70個成功申請者是上市公司。

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嚴格而言，這些上市公司未有犯法，但上市公司就算財困，融資肯定較中小企容易，無論如何也是說不過去。

企業盡可能追求利潤本來無可厚非，但疫情如此危急，不少行業，尤其酒吧、餐廳、或是健身室，確實等政府錢救命，上市公司與他們爭資助，行徑非常荒唐。

Shake Shack（美：SHAK）可謂最佳例子，這家市值17億美元的連鎖漢堡包店新貴，在美國擁有185間分店，日前才供股集資1.5億美元，卻藉著旗下分店只聘用不夠50人，輕易滿足申請援助要求，迅速獲得最高1,000萬美元的貸款。

如此貪財失義，自然引來美國朝野抨擊，共和、民主兩黨也難得聯手狠批。Shake Shack於輿論壓力下，難堪地宣布將退回1,000萬美元的紓困金，而辛苦建立的品牌形象，恐怕已蕩然無存。

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攞政府著數的不僅商界，甚至教育界也其身不正。超級名校哈佛大學（Harvard University）就申請了高教界緊急援助，金額900萬美元，結果被特朗普公開批評，要求回水。

雖然哈佛符合支援要求，但旗下基金規模驚人，達逾400億美元，這已是長實級別公司的市值了，如此多錢，是否不應向政府伸手要錢呢？

除了哈佛，還有耶魯、普林斯頓，間間大富大貴，旗下基金資產統統達數百億美元，卻去申請區區數百萬美元政府資助，遇到百年一遇的疫情，巨額儲備現在不用，更待何時？

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社會罵聲四起，哈佛被炮轟，相關上市公司名單，被傳媒戲稱為恥辱榜（shame list），在強烈輿論壓力下，部分公司交還款項，哈佛亦放棄領取援助。

疫情是一面照妖鏡，將過去十年八載積存的問題展露無遺，不少實力強大的上市公司，疫情下居然集體瀕臨滅頂，多個界別龍頭企業齊齊促政府打救。

這亦令上市企業向政府求援，再次變成一個道德議題：何以這些接受公帑援助的企業，遇險時總會高聲疾呼自己的生死存亡，涉及成千上萬的員工飯碗，但渡過難關之後，是否只要向政府本利歸遇，就無須負上任何社會責任。

上市企業好景時，派錢從來不留手，標指成分股企業自2009年，共花7萬億美元回購股票及派息，即每賺1元，就花了9毫來回饋股東及管理層。

當然，公司以派息來吸引投資者，加上回購撐起股價，本質上沒有錯；但公司沒有好天斬埋落雨柴，遭遇劣境時毫無抵禦力，只懂向政府攤大手板，對納稅人又是否公平？

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撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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