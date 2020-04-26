【樓市拆局】首置身分Loop Loop Loop　避繳辣招稅話咁易

若有樓在手，想買多層樓，就要俾多樓價15%辣招稅。不過，只要將物業「轉名」或「甩名」予近親，便能「無限復活」首置身分，毋須繳辣招稅。早前，已故遠東發展 （00035） 創辦人邱德根孫女邱詠賢，便透過「甩名」自製首置身分，其後以1.7億元買入九龍塘一幢洋房，慳稅逾1,750萬元。

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何謂首置？簡單來說，你買過一次樓，之後出售物業，其後再買樓，雖然你是第二次買樓，但亦被視為首置。基於上述原則，只要透過「轉名」或「甩名」予近親，首置身分就能「無限復活」。

一般操作如下：當你買樓後，將物業「轉名」予近親，即父母、子女、兄弟姊妹、配偶。據稅局資料顯示，無論他們有沒有物業在手，近親轉讓只需支付舊有印花稅率，而非高昂辣招稅。只要將業權轉讓後，你便恢復首置身分。因此，首置身分理論上可以「無限復活」。

舉例說，不少夫婦都聯名持有自住物業，因此夫婦都是業主，故非首置客，如想買多層樓，便要繳付辣招稅。不過，丈夫可把物業「甩名」予妻子，便回復首置身分入市，毋須繳付高昂印花稅。

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