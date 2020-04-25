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【疫市營商】AI排版「把臉書變成書」？ 台印刷商疫情下生意增20%

環球政經 10:15 2020/04/25

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受新冠肺炎疫情影響，不少人被迫留在家中消磨時間，「宅經濟」因而流行起來，一些「宅」在家就可以做的相關物品亦熱銷，如Switch電玩遊戲、麵粉、酵母和書本等。身為現代人，我們每天的生活都離不開社交媒體，不過，台灣一間印刷商卻反其道而行，主張「把臉書變成書」，讓現代人留在Facebook的回憶可以成為實體書，捧在手心上。

「把臉書變成書」(Fastbook)其實是類似相簿的概念，不過客人不需要再花時間逐張照片選擇，Fastbook結合網路線上編輯、電商、數位印刷技術，讓客人註冊後只要選定要開始製作Fastbook，即可一鍵匯入FB帳號的帖文、相簿、甚至是轉貼的內容，AI系統會優先抓取部分FB內容，匯入後亦可人手修改或增減內容。客人亦不用懂設計，可於介面上簡單選擇模板完成「實體臉書」的排版，40 頁的Fastbook收費HK$160。

Fastbook由AI系統排版。(網上截圖)

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台灣點點印營運協理Yvonne指出，有關產品推出約1個月，已達成該月較去年成長20%的業績。她指出公司在2009年，已推出類似的產品「文庫本」，創業初心是因為她發覺許多父母輩以上的長輩並不是網路世代，在雲端跟社群的照片和紀錄不只他們很難看到，也不知道怎麼分享出去，「好像失去了某一種情感的聯繫。這時我想到了實體相本，讓阿公阿嬤也可以看到孩子的生活。」

點點印於2009年成立，第一年就創造近300萬港元的營收。(受訪者提供)

「一開始還擔心產品過於小眾，但原來大家已經等我們很久了。」Yvonne笑說，當年創業短短半年後，點點印的生意就開始盈利，第一年就創造近300萬港元的營業收入，目前品牌Facebook已有35萬粉絲。Yvonne表示，這11年來銷售的商品數量，可以疊起380棟台北101，目前點點印希望透過Fastbook打入海外市場。

 

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撰文 : 黎海怡

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