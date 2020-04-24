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【在家工作】Panopto推免費錄製直播影片軟件　提供互動分析

科技 08:00 2020/04/24

分享：

新推出的Panopto Free方案能提供簡易、安全的方式，來錄製和分享演示、教學、報告等影片。

新冠肺炎疫情持續，學校停課、仍有企業實施在家工作，對於網上軟件需求大增。網上影片平台Panopto宣布，在香港推出免費服務，協助企業和教育工作者錄製、分享影片。

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Panopto表示，新推出的Panopto Free方案能提供簡易、安全的方式，來錄製和分享演示、教學、報告等影片，而且可以於任何網頁瀏覽器或流動裝置內播放；軟件亦不含任何廣告，相信可提升用家的學習興趣及投入度。

其中一個獨特之處，是允許用家在影片內進行搜索，方便快速找出任何口語或書面單詞；同時機構可以獲得影片觀看紀錄及互動分析，以供參考。

Panopto亞洲區總經理Elle Hosek稱，面對線上需要突然大規模激增，對任何機構而言都是前所未有的挑戰，故提供可靠及易用的影片管理解決方案，對企業和學校的持續發展，非常重要。

責任編輯：姚慧儀

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