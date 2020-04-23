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Facebook推位置顯示功能　展示消息來源打擊假新聞

科技 20:35 2020/04/23

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Facebook周三宣布，推出全新的位置顯示功能，以打擊假資訊，並開始在熱門的Facebook專頁及Instagram帖文中應用。

美國總統選舉2020如箭在弦，將於11月3日舉行。Facebook周三宣布，推出全新的位置顯示功能，以打擊假資訊，並開始在熱門的Facebook專頁及Instagram帖文中應用。

Facebook於官網發文指，該位置顯示功能可讓用家看到熱門內容的來源，目前Facebook和Instagram將在美國率先試用，目標是於美國境內擁有大量粉絲的境外賬號和專頁。

位置顯示功能可讓用家看到熱門內容的來源。（fb圖片）

【台灣大選】台灣總統選舉將至　Facebook新增功能提醒選民投票

Facebook刪除虛假帳號　涉製造政治衝突

Facebook和Instagram的產品經理Anita Joseph和Georgina Sheedy-Collier表示，以上措施旨在保護選舉、提高兩個平台的透明度，使市民針對自己閱讀、信任和分享的內容，作出更明智的決定。

早於2016年美國大選，特朗普當選總統後，Facebook一直處在風暴中心，被批傳播錯誤信息和虛假新聞，影響美國選民投票決定。當時Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）形容，這是一個「很瘋狂的想法」，強調平台無黨派。

責任編輯：姚慧儀

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