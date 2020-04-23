習近平：推進5G、AI、物聯網等新型基建投資

▲ 習近平表示，要推進5G、物聯網、人工智能、工業互聯網等新型基建投資。

內地傳媒報道，國家主席習近平於陝西進行視察。習近平表示，中 國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。 要堅定信心、保持定力，加快轉變經濟發展方式，把實體經濟，特別是製造業做實做強做優，推進5G、物聯網、人工智能、工業互聯網等新型基建投資。

他又表示，要加大交通、水利、能源等領域投資力度，補齊農村基礎設施和公共服務短板，着力解決發展不平衡不充分問題。要圍繞產業鏈部署創新鏈、圍繞創新鏈佈局產業鏈，推動經濟高質量發展邁出更大步伐。

習近平強調，陝西生態環境保護，不僅關係自身發展質量和可持續發展，而且關係全國生態環境大局。 要牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，統籌山水林田湖草系統治理，優化國土空間開發格局，調整區域產業佈局，發展清潔生產，推進綠色發展，打好藍天、碧水、淨土保衛戰。 要堅持不懈開展退耕還林還草，推進荒漠化、水土流失綜合治理，推動黃河流域從過度干預、過度利用向自然修復、休養生息轉變，改善流域生態環境質量。

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編輯︰侯景成

