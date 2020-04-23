平安好醫生成北水最愛　資金續流入港股

恒指今日（4月23日）收報23977點，升83點，即約0.35%。板塊方面，內地教育股表現強勢，其中中教控股（00839）股價升近一成，惟北水未有大舉流入。以淨流入金額計，平安好醫生（01833）居首，淨流入3.52億元，惟股價逆市跌2.5%，收報111.8元。騰訊控股（00700）持續有北水流入，收報411.6元，升0.5%。此外，醫藥股翰森製藥（03692）、威高股份（01066）續成北水吸納對象。

港股通淨買入最多股份（4月23日） 排名 股票 淨流入金額（億元） 1 平安好醫生（01833） 3.52 2 騰訊控股（00700） 3.26 3 翰森製藥（03692） 1.44 4 威高股份（01066） 1.09 5 美團點評－W（03690） 0.97

融創中國（01918）繼續挨沽，惟股價相當硬淨，全日收報33.05元，升1.2%。值得留意的是，受累「原油寶」事件影響，中國銀行（03988）淨流出2.57億元，而股價也跌1.4%。

港股通淨賣入最多股份（4月23日） 排名 股票 淨流出金額（億元） 1 融創中國（01918） - 2.95 2 中國銀行（03988） - 2.57 3 中國移動（00941） - 1.7 4 中芯國際（00981） - 1.66 5 舜宇光學科技（02382） - 1.28

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