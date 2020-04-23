平安好醫生成北水最愛　資金續流入港股

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【低油價赢家】中石化傳購滙豐債仔碼頭 邊隻股隨時再爆升？
恒指今日（4月23日）收報23977點，升83點，即約0.35%。板塊方面，內地教育股表現強勢，其中中教控股（00839）股價升近一成，惟北水未有大舉流入。以淨流入金額計，平安好醫生（01833）居首，淨流入3.52億元，惟股價逆市跌2.5%，收報111.8元。騰訊控股（00700）持續有北水流入，收報411.6元，升0.5%。此外，醫藥股翰森製藥（03692）、威高股份（01066）續成北水吸納對象。
|港股通淨買入最多股份（4月23日）
|排名
|股票
|淨流入金額（億元）
|1
|平安好醫生（01833）
|3.52
|2
|騰訊控股（00700）
|3.26
|3
|翰森製藥（03692）
|1.44
|4
|威高股份（01066）
|1.09
|5
|美團點評－W（03690）
|0.97
融創中國（01918）繼續挨沽，惟股價相當硬淨，全日收報33.05元，升1.2%。值得留意的是，受累「原油寶」事件影響，中國銀行（03988）淨流出2.57億元，而股價也跌1.4%。
|港股通淨賣入最多股份（4月23日）
|排名
|股票
|淨流出金額（億元）
|1
|融創中國（01918）
|- 2.95
|2
|中國銀行（03988）
|- 2.57
|3
|中國移動（00941）
|- 1.7
|4
|中芯國際（00981）
|- 1.66
|5
|舜宇光學科技（02382）
|- 1.28
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撰文 : 柳家平