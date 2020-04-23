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【口罩供應】Monster Square賣ASTM Level III口罩　4月24日上午10時半35個235元

商業 19:37 2020/04/23

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網店Monster Square夥THE GULU，將於明天（4月24日）上午10時半，發售 PERFETTA ULTRA醫療級Lv3成人口罩，每盒35個售235元。（THE GULU網站圖片）

新冠肺炎疫情持續，口罩仍是市民的必需品，不論大企或小企都幫港人搜羅口罩。網店Monster Square夥THE GULU，將於明天（4月24日）上午10時半，發售越南PERFETTA ULTRA ASTM Level III成人口罩，每盒35個售235元。

【口罩供應】實惠出售第二批港產CareHK口罩　即日起可網上登記抽籤（附連結）

屆時共派發2,000籌， 每用戶只限領取一個籌 ，籌號不得轉讓他人。用戶成功攞籌後，只可於取籌當天(4月24日)中午12時至晚上9時到指定地址*，購買PERFETTA ULTRA ASTM Level III成人口罩，逾時即屬無效。

【口罩供應】租鋪回港生產口罩　ASTM Level 1成人及兒童50個139元

Monster Square老闆希望，在疫情期間盡一分力為客人留意口罩貨源， 同時希望在疫境中可以用較合理的價錢買到優質口罩。

*指定地址：九龍太子彌敦道788-790號利美大廈7B

【口罩供應】Maskology學童口罩4月23日12時網上發售　每個2.4元起最快5月底發貨

責任編輯：朱悅瀅

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