【疫市營商】無懼疫情衝擊　本地樹脂畫品牌續推新產品

▲ 本地樹脂畫品牌Agape創辦人張滙希坦言，現時疫情的影響並不嚴重，將繼續推出新產品。（受訪者提供圖片）

雖然新冠肺炎疫情衝擊各行各業，但本地樹脂畫品牌Agape創辦人張滙希坦言，現時的影響並不嚴重，料收入略減1成左右。未來兩周亦會推出新產品，在零售市場維持曝光率。

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商業藝術裝置不受影響 惟擱置海外發展

張滙希指，工作坊雖然全面押後至5月後，但在新樓盤示範單位、豪宅的大型裝置項目則未收到影響。張續指，雖然留意到客戶對價格較為謹慎，落實報價的時間稍長。雖然前景不算明朗，但他相信由於市場未有同類型的競爭者，不擔心未來發展。

對品牌而言，目前最大的影響是海外計劃現時全面擱置。張滙希透露，原定計劃在9月或明年1月到巴黎及德國參與貿易展覽，惟現在全部取消。他相信，海外發展的計劃需要延後至少1年，待人心恢復。

▲ Agape目前的工作坊全部押後至5月後。（陳國峰攝）

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花3個月研發新產品 融合光影元素

雖然疫情期間，零售市道陷入超級寒冬，但Agape仍會在未來一至兩星期推出新產品。以海浪為主題，融合光影元素的餐桌擺設。

▲ Agape仍會在未來一至兩星期推出新產品，融合光影元素的餐桌擺設。（受訪者提供圖片）

張滙希並不擔心銷情未如理想，特別因為他大部分產品均不會留有庫存，每件產品也是有定單才開始製作。Agape不斷研發樹脂畫新產品，研發時間大約3個月左右，預算約維持在2萬元。張認為，現時最重要是讓客戶知道品牌仍然繼續運作，留下印象。

不過，由於全部產品在Agape的工作室生產，每件均由人手製作，故產量有限。部分產品較為簡單或較講求一致性，則會由兼職員工幫忙製作，加大產能，例如在台灣的故宮博物院的相機外殼。

▲ 全部產品在Agape的工作室生產。（陳國峰攝）

▲ 與台灣的故宮博物院聯乘推出的相機外殼，非常講求品質一致。（陳國峰攝）

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記者：葉泳珊

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