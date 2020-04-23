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【新冠肺炎】YouTube推11個免費原創節目　在家解悶一流

科技 18:59 2020/04/23

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YouTube行政總裁Susan Wojcicki在Twitter表示，11個免費原創節目中，有些能幫助學習，有些會讓人開懷大笑，相信名單上總有東西適合每一個人。

新冠肺炎疫情持續，人人減少外出，在家百無聊賴做什麼好？YouTube宣布推出11個免費原創節目，市民留在家想解悶的話，不妨一看！

YouTube行政總裁Susan Wojcicki在Twitter表示，11個免費原創節目中，有些能幫助學習，有些會讓人開懷大笑，相信名單上總有東西適合每一個人。其中包括名為《Move With Me》的舞蹈特別節目，由全球知名舞蹈員兼編舞老師Matt Steffanina主持；另有美國男演員Joseph Gordon-Levitt主持的創造新物品節目《Create Together With Me》，以及超模Karlie Kloss教名人裝身等。

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另外，Wojcicki近日言論亦惹來熱議。她接受美國有線電視新聞網（CNN）節目「Reliable Sources」訪問時表示，疫情期間，YouTube上有大量與疫情及健康相關的影片，例如教大眾洗手的影片多得超乎想像，但有些影片沒有醫學根據，例如聲稱服用維他命C可醫治新冠肺炎等。

她指出，如果影片內容不符合世衛建議，屬於違反平台政策，YouTube會移除有關影片。言論瞬間引來不少網民批評，直斥世衛不可信。

責任編輯：姚慧儀

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