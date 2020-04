【新冠肺炎】YouTube推11個免費原創節目　在家解悶一流

▲ YouTube行政總裁Susan Wojcicki在Twitter表示,11個免費原創節目中,有些能幫助學習,有些會讓人開懷大笑,相信名單上總有東西適合每一個人。

新冠肺炎疫情持續,人人減少外出,在家百無聊賴做什麼好?YouTube宣布推出11個免費原創節目,市民留在家想解悶的話,不妨一看!

YouTube行政總裁Susan Wojcicki在Twitter表示,11個免費原創節目中,有些能幫助學習,有些會讓人開懷大笑,相信名單上總有東西適合每一個人。其中包括名為《Move With Me》的舞蹈特別節目,由全球知名舞蹈員兼編舞老師Matt Steffanina主持;另有美國男演員Joseph Gordon-Levitt主持的創造新物品節目《Create Together With Me》,以及超模Karlie Kloss教名人裝身等。

另外,Wojcicki近日言論亦惹來熱議。她接受美國有線電視新聞網(CNN)節目「Reliable Sources」訪問時表示,疫情期間,YouTube上有大量與疫情及健康相關的影片,例如教大眾洗手的影片多得超乎想像,但有些影片沒有醫學根據,例如聲稱服用維他命C可醫治新冠肺炎等。

她指出,如果影片內容不符合世衛建議,屬於違反平台政策,YouTube會移除有關影片。言論瞬間引來不少網民批評,直斥世衛不可信。

