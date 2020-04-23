逃亡中國才被確診 北韓疫情有多嚴重?

新冠肺炎肆虐全球，最早將中國邊境封關的北韓能否避過疫情? 但一直消息封鎖的北韓，外人根本無從知道內裏情況。雖然早前有報導指，上月有180名北韓士兵出現新冠肺炎病徵，另有23人死於新冠肺炎，但以上消息均難以證實。但今周一（20日）一名成功逃到中國的北韓人，被送入醫院檢疫，驗出該名男子對新冠肺炎呈陽性，現時在隔離中。外界相信這名脫北者確診，說明北韓可能也出現疫情，問題是疫情有多嚴重？有沒有大爆發?

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而北韓官方堅稱至４月１日止沒有北韓人感染新冠肺炎。但3月中有外國傳媒發現，北韓的官方宣傳照出現「Ｐ圖抗疫」，用電腦Photoshop、俗稱P圖的合成技術，為宣傳品上的人物「Ｐ上」口罩，懷疑此舉正反映北韓口罩短缺，亦有說法指後加口罩是為宣傳要人戴口罩，這可能反映北韓也有疫情。北韓最高領導人金正恩自今月11日後，就再沒露面，甚至缺席紀重要活動「太陽節」，該活動是紀念其祖父、北韓第一任領袖金日成的冥壽，上周傳金正恩進行心血管手術後命危，但南韓方面指消息不實。

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