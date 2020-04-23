【滙豐股價】滙豐下周公布首季績　大摩：聚焦資產質素、股息政策

▲ 大摩將渣打目標價由49元削至46元，維持「與大市同步」評級

因暫停派息觸發軒然大波的滙豐 （00005） ，將於下周（28日）公布首季業績。券商摩根士丹利預期，市場焦點將落在資產質素及股息政策，並警告未來數季的挑戰更大，「首季可能已是全年表現最好的一季」，同時下調渣打 （02888） 目標價6%。

大摩預期，今年首季將會是港銀全年表現的一季，主因1、2月市場利率企穩較高水平，而市場活動亦維持活躍。但展望今年後期，料將逐漸反映減息對業務的不利影響，而且因應宏觀經濟轉差，預期信貸損失或高於銀行早前預測，資金成本有上升壓力。

股份 投資評級 目標價（元） 首季業績公布日期 滙豐 （00005） 減持 44 4月28日 渣打 （02888） 與大市同步 49→46 4月29日 中銀香港 （02388） 與大市同步 24 4月29日

大摩：維持對行業審慎看法

大摩遂提高對滙豐、渣打及中銀香港 （02388） 全年的資金成本預測，分別上調56基點、66基點及25基點，並警告若違約情況增加將會進一步調高。

業務前景具挑戰性，加上國際銀行股停派息亦削弱板塊吸引力。大摩估計，今次業績焦點將落在管理層對未來前景、資產質素及股息政策的引導，特別是多地的監管機構均向中小企推出融資計劃，對銀行資產質素造成隱憂，維持對行業看法審慎。

調整預測後，大摩將渣打目標價由49元削至46元，維持「與大市同步」評級。

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編輯：趙穎妍