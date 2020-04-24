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【日本疫情】東京擬限3日買1次餸 東北7地促黃金周留家

環球社會熱點 17:20 2020/04/24

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本東京都知事小池百合子於23日宣布，計劃限制市民三天出門購物一次，減少超市聚集的人群。

日本的新冠肺炎疫情未卻，東北地區與新潟縣7地罕有發表共同宣言，要求居民避免在五一黃金周的長假期間跨縣外出。東北6縣與新潟縣累計310人確診，岩手縣是目前全國唯一零確診地區。東京都知事小池百合子日前亦計劃，限制市民三天出門購物一次，減少超市聚集的人群。

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東北地區與新潟縣，以及仙台市和新潟市市長周五（24日）下午發表「東北與新潟緊急共同宣言」，避免因返鄉和旅遊增加往來，繼而導致疫情擴散。共同社報道，相關人士透露，避免跨縣外出的請求由4月25日維持至5月6日。

宣言還要求，民眾避免前往重災區東京都和關西地區，並呼籲民眾到超市、藥妝店採購生活必需品時，不要全家同行，徹底避免「三密」（即密閉、密集、密切接觸）。

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日本政府於4月7日宣布東京、大阪等7都府縣進入緊急狀態，大部分行業暫時歇業，惟除超市等售賣必需品、食材等的商店除外。即使如此，東京多處超市仍人潮擁擠，無助減低傳播風險。

有專家建議，可由政府劃一限制進店人數、時間、排隊距離等。東京都知事小池百合子早前已預告會有辣招，限制人流；23日，她宣布計劃限制市民三天出門購物一次，減少超市聚集的人群；並跟超市合作，設立特定時間予長者和傷殘人士購物。小池百合子補充，若有店鋪不願配合，將採取更強硬的措施。

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