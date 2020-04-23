【亞太一哥】阿里雲服務逾萬港企 推3000萬美元中小企馳雲計劃

▲ 阿里雲今日推出總值3000萬美元的馳雲計劃，幫助客戶在新型冠狀病毒疫情下維持業務運作。

Gartner最新發布數據，阿里巴巴 （09988） 旗下阿里雲去年在亞太區雲計算市場蟬聯「一哥」地位。阿里雲智能國際港澳、韓國及菲律賓區域總經理劉彬星接受本報訪問表示，阿里雲目前在全球21個國家和地區服務逾百萬客戶，自從2014年在香港設立首個數據中心，阿里雲已服務過萬香港本地企業。

劉彬星表示，新冠肺炎疫情加速本地企業數碼化轉型，疫情期間收到「非常多」行業客戶查詢，涵蓋各行各業。他舉例指，不少零售客戶均尋求加快綫下向綫上轉型。此外，不少企業希望搭建內部交流信息平台，加快信息化建設。

▲ 圖為阿里雲智能國際港澳、韓國及菲律賓區域總經理劉彬星。

劉彬星又指，4、5年前採取雲計算的以互聯網企業為主，但近1、2年香港傳統企業「上雲」逐漸增多，包括零售、金融、物流等行業，因「上雲」不單可減少企業資本開支，也可提升企業營運效率，縮短產品及服務推出時間。

他稱，阿里雲曾為本地24小時海鮮直送平台Freshgo提供雲端技術支持，包括提高直播視頻、音頻質素，優化手機應用程式等，此外OpenRice也為阿里雲客戶。除了互聯網企業外，農本方、周大福、I.T.、香港機場、香港快運亦為阿里雲客戶。他表示，未來將進一步優化開放計算、儲存、數據庫、人工智能等服務品類。

推3000萬美元馳雲計劃

另外，阿里雲今日（23日）宣布推出總值逾3,000 萬美元的馳雲計劃，為全球各地新舊中小企客戶提供援助，可應用適切的雲端科技解決方案，在新型冠狀病毒疫情下維持業務運作。

阿里雲全球中小企新客戶即日起至6月22日期間申請援助，開始使用阿里雲一系列解決方案。該支援組合涵蓋12 項主要產品，其中包括驅動低時延雲端應用的阿里雲雲端伺服器（ECS）及用於雲端數據加密存儲和備份的對象儲存服務（OSS），客戶還可運用援助修讀阿里雲雲學院的課程。

阿里雲現有客戶可從即日起至6月22日期間申請產品優惠券，拓展或升級他們所使用的雲端應用。此外，阿里雲也會向各中小企業協會伸出援手，滿足協會成員在抗疫期間的技術需求。

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記者：陳健婷