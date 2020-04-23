【疫市營商】藝術設計在港「難搵食」？　90後設計師：取決於心態

▲ 張滙希認為：「在香港發展，必定需要與商業掛勾。」（陳國峰攝）

藝術一直都給人離地、遙不可及的印象，不過本地90後設計師創立自己的品牌Agape，使樹脂畫藝術成功入屋，更成功獲得多個地產商、大型機構賞識，實現藝術商業化。

商業項目提供廣闊受眾

90後的張滙希在3年前成立品牌Agape，創作樹脂畫藝術品。機緣巧合下，他開始接下大型地產商的藝術項目。張認為，於香港單靠藝術作品買賣的確「難搵食」：「在香港發展，必定需要與商業掛勾。」

▲ 90後的張滙希在3年前成立品牌Agape，創作樹脂畫藝術品。（陳國峰攝）

張滙希指，明白不少人都認為，從事藝術創作的人不喜歡商業項目，因個人創作意念受限。不過，他相信必須要調整心態，商業項目可提供的是廣闊的受眾、資金、大型創作的平台，對於藝術家而言，屬擴大視野的機會。只要心態上分得清楚商業項目與個人創作各有好處，自然可以「搵到食」。

零售+B2B雙管齊下 打入大眾市場

Agape全年收入逾百萬，以大型裝置藝術為主；其中一個客戶為新世界地產，張的大型樹脂畫裝置曾進駐該地產商的示範單位。最近，Agape又與馬會合作，在其跑馬地會所製作以樹脂畫為主題的吧檯檯面。不論是裝飾用途或是功能性作品，商業合作佔品牌的 8成收入；此類型的大型藝術裝置每次帶來大約5至6位數字的收入。

▲ K-11 Musea亦有餐廳採用Agape的機脂畫作品。（Agape Facebook圖片）

▲ 張滙希的大型藝術裝置曾於不同商場展出。（Agape Facebook圖片）

為了使藝術入屋，其中一個非常重要的方式便是零售產品。Agape 推出的產品，例如掛鐘、DIY作品套裝、托盤等。他解釋，雖然在商場的大型裝置擁有大群的受眾，但產品才是融入日常生活的途徑，與大眾拉近距離。而且，張又相信，零售業務與商業合作有連帶影響，「客人欣賞品牌的作品，自會推介予公司，或帶來商業合作的機會。」

▲ Agape 推出的產品包括DIY作品套裝，希望大眾在家中亦可以體驗藝術創作。（陳國峰攝）

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記者：葉泳珊

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