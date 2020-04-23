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【疫市營商】時代廣場美妝服飾品牌　推買一送一或半價優惠

商業 19:30 2020/04/23

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時代廣場即日起，一連4星期推出3大「Shopping Surprise」，多個連卡佛及人氣服飾品牌逢星期一、三、五，有買一送一或低至半價優惠。（時代廣場網站圖片）

疫情下為刺激消費，商場各出奇招。時代廣場即日起，一連4星期推出3大「Shopping Surprise」，多個連卡佛及人氣服飾品牌逢星期一、三、五，有買一送一或低至半價優惠、消費指定金額有購物及美食優惠券，以及3小時黃昏免費泊車優惠。

【疫市營商】荷里活廣場推1元購物大激賞　首周1元換購Pacific Coffee飲品

買一送一或半價優惠方面，逢星期一（4月27日、5月4日及5月11日 ）有CLINIQUE、IPSA、MAC、PAUL & JOE等美妝護膚品牌。逢星期三（4月29日、5月6日及5月13日）則有多個人氣服飾品牌、護膚及化妝品牌。逢星期五（4月24日、5月1日、5月8日及5月15日），有連卡佛聯同國際化妝護膚品牌，包括Estee Lauder、Givenchy、Lancôme、Shiseido、Fresh等。

【零售寒冬】疫情下商場冷清　海港城引進20新店陸續開業

此外，即日至5月31日期間，在時代廣場商戶即日以電子消費每滿800元 (最多可累積兩張於不同商戶之單據），即可換領指定50元購物優惠券及50元美食優惠券乙張；逢星期四 (公眾假期除外)更可享雙倍優惠券獎賞。即日電子消費每滿10,000元可同時額外換領300元優惠券2張。

【疫市營銷】東港城x Mikiki x將軍澳中心　消費滿600元可獲回贈禮券

由即日至5月31日，星期一至五到時代廣場消費滿100元或以上，即可獲得3小時免費泊車；星期六、星期日及公衆假期，可獲2小時免費泊車。同時加推黃昏泊車優惠 ，有私家車輛從晚上6時至同日晚上12時入車並於時代廣場作任何消費，可獲得3小時免費泊車優惠。

責任編輯：朱悅瀅

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