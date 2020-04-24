  • 19°C
香港時間 : 2020424日 (五) 10:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新iPhone】新iPhone SE上手玩　Touch ID手感居然不同了！（有片）

科技 10:00 2020/04/24

分享：

蘋果史上最平價手機iPhone SE 2020終在今正式出貨喇，到底有咩咁特別？就讓記者立刻搶先為你實測一下！

蘋果史上最平價手機iPhone SE 2020終在今（24日）正式出貨喇！相信各位果粉均對此款手機相當好奇，到底被譽為「換了處理器的iPhone 8」的iPhone SE，與iPhone 8又有什麼不一樣，就讓記者立刻搶先為你實測一下！

>>>【新iPhone】iPhone SE 2020正式開賣！　實測訂購流程紅色最好賣？

是次iPhone SE所採用的機身設計，與iPhone 8相當相似。機背同樣採用單鏡頭設計，而前方屏幕規格基本一模一樣，機身重量及屏幕大小均與iPhone 8相同，機身大小相當適合女性用家，單手都可輕鬆操控。而要透過肉眼去分辨兩款手機，就只能看看機背的Logo及iPhone字樣，iPhone SE採用了iPhone 11系列的設計，將蘋果Logo置中並刪減iPhone字樣。

兩款手機外觀上最大差別，莫過於iPhone SE的正面是黑色，而iPhone 8的是白色。

iPhone SE（左）採用了iPhone 11系列的設計，將蘋果Logo置中並刪減iPhone字樣。（張寶燕攝）

而新iPhone SE最受外界關注的，莫過於蘋果再次採用Touch ID功能。用家現時能利用指紋解鎖，相信對近日經常戴著口罩的用家們，可説是相當方便。記者嘗試同時解鎖iPhone SE及iPhone 8，發現按iPhone SE「Home鍵」時觸感變得不一樣，它並不像iPhone 8一樣按下去後會出現回彈力，不會出現按壓下去的效果。對於喜歡按「Home鍵」有實際觸感的用家，就未必太過習慣。

記者解鎖iPhone SE及iPhone 8時，發現iPhone SE「Home鍵」時觸感變得不一樣，它並不像iPhone 8一樣按下去後會出現回彈力的效果。（張寶燕攝）

採用A13處理器　跑分高達48萬分

雖然iPhone SE的外觀設計與iPhone 8相同，但對比iPhone 8的相機及處理器均有升級，與iPhone 11 Pro效能相約，同樣採用A13 Bionic處理器。記者嘗試使用安兔兔進行跑分，iPhone SE的效能總分達到487122，而採用A11 Bionic的iPhone 8，總分只有281466。更快速的核心處理器對用家來說，在玩遊戲、拍照、看影片時，都會更加流暢。由此可見，iPhone SE與iPhone 8相比強大得多。

記者嘗試使用安兔兔進行跑分，iPhone SE的效能總分達到487122，而採用A11 Bionic的iPhone 8，總分只有281466。（張寶燕攝）

iPhone SE支援在YouTube上觀看1080p的影片。（張寶燕攝）

記者嘗試玩PUBG，發現畫面都相當流暢，畫面線條亦相當細緻。（張寶燕攝）

再者，iPhone SE雖然與iPhone 8一樣僅採用後置單鏡頭設計，但iPhone SE則比iPhone 8多支援人像模式，就連前置鏡頭都能做到。值得一提的是，新手機的人像模式可讓用家自行選擇f/1.4到f/16光圈。不過記者試用f/2.8光圈拍照，發現景深效果稍微突兀，當記者比「Yeah」時，手指都變得模糊。但以中階手機來說，能夠做到前後鏡頭均有景深效果，iPhone SE已有不錯表現。

（張寶燕攝）

iPhone SE設有700萬像素前置鏡頭，並支援人像景深攝影功能。（張寶燕攝）

自拍景深測試：左圖為f/7.1、中圖為f/2.8、右圖為f/1.4。發現光圈太大，景深效果會相較突兀。（曾曉汶攝）

就算使用後置鏡頭的人像功能，光圈太大同樣會影響效果，就連手指都模糊了。（張寶燕攝）

iPhone SE最高可達5倍數位變焦。（張寶燕攝）

iPhone SE亦可錄製4K高畫質影片。（張寶燕攝）

總括而言，iPhone SE定價最低僅需3,399港元，但卻能媲美iPhone 11 Pro效能。對於鍾情小屏幕，又想要iPhone 11規格的用家，iPhone SE絕對是個不錯的選擇。

新款iPhone SE支援雙SIM卡，不過只能放入一張實體SIM卡，另一張只能使用eSIM。（張寶燕攝）

>>>【新iPhone】有史以來最低價　iPhone SE「平」得有理？

>>>【新iPhone】一文看清iPhone SE 2020 與上代機款有何分別

記者：曾曉汶

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

iPhone SE Plus傳2021年中推出　採側面指紋識別
2020/04/22
iPhone SE Plus傳2021年中推出　採側面指紋識別
【5G iPhone】有望承襲上代iPhone SE設計？iPhone 12 Pro Max圖片曝光
2020/04/20
【5G iPhone】有望承襲上代iPhone SE設計？iPhone 12 Pro Max圖片曝光
【新iPhone】iPhone SE 2020京東破32萬預訂　全因「保值Trade in」加持？
2020/04/17
【新iPhone】iPhone SE 2020京東破32萬預訂　全因「保值Trade in」加持？
iPhone SE 2020登場　僅3,399元重獲Touch ID周五可預訂
2020/04/15
iPhone SE 2020登場　僅3,399元重獲Touch ID周五可預訂
智能手機 手機Apps 港元 iPhone iPhone 8 iPhone 11 Pro iPhone 11 相機 處理器 鏡頭

下一篇文章

【工業4.0】手提數碼化精益分析儀　實時擷取生產資料
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Zoom安全疑雲】港大改用Microsoft Teams　學生組織發起罷Zoom抗議
【Zoom安全疑雲】港大改用Microsoft Teams　學生組織發起罷Zoom抗議
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
蘋果電郵App存漏洞　黑客可盜取手機資料
蘋果電郵App存漏洞　黑客可盜取手機資料
【新冠肺炎】戴口罩都可用Face ID開機！解鎖iPhone無難度【附教學】
【新冠肺炎】戴口罩都可用Face ID開機！解鎖iPhone無難度【附教學】
Google Chrome爆重大安全漏洞　20億用家或陷攻擊風險
Google Chrome爆重大安全漏洞　20億用家或陷攻擊風險
WhatsApp群組通話人數　上限增至8人
WhatsApp群組通話人數　上限增至8人