【新iPhone】新iPhone SE上手玩　Touch ID手感居然不同了！（有片）

▲ 蘋果史上最平價手機iPhone SE 2020終在今正式出貨喇，到底有咩咁特別？就讓記者立刻搶先為你實測一下！

蘋果史上最平價手機iPhone SE 2020終在今（24日）正式出貨喇！相信各位果粉均對此款手機相當好奇，到底被譽為「換了處理器的iPhone 8」的iPhone SE，與iPhone 8又有什麼不一樣，就讓記者立刻搶先為你實測一下！

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是次iPhone SE所採用的機身設計，與iPhone 8相當相似。機背同樣採用單鏡頭設計，而前方屏幕規格基本一模一樣，機身重量及屏幕大小均與iPhone 8相同，機身大小相當適合女性用家，單手都可輕鬆操控。而要透過肉眼去分辨兩款手機，就只能看看機背的Logo及iPhone字樣，iPhone SE採用了iPhone 11系列的設計，將蘋果Logo置中並刪減iPhone字樣。

▲ 兩款手機外觀上最大差別，莫過於iPhone SE的正面是黑色，而iPhone 8的是白色。

▲ iPhone SE（左）採用了iPhone 11系列的設計，將蘋果Logo置中並刪減iPhone字樣。（張寶燕攝）

而新iPhone SE最受外界關注的，莫過於蘋果再次採用Touch ID功能。用家現時能利用指紋解鎖，相信對近日經常戴著口罩的用家們，可説是相當方便。記者嘗試同時解鎖iPhone SE及iPhone 8，發現按iPhone SE「Home鍵」時觸感變得不一樣，它並不像iPhone 8一樣按下去後會出現回彈力，不會出現按壓下去的效果。對於喜歡按「Home鍵」有實際觸感的用家，就未必太過習慣。

▲ 記者解鎖iPhone SE及iPhone 8時，發現iPhone SE「Home鍵」時觸感變得不一樣，它並不像iPhone 8一樣按下去後會出現回彈力的效果。（張寶燕攝）

採用A13處理器 跑分高達48萬分

雖然iPhone SE的外觀設計與iPhone 8相同，但對比iPhone 8的相機及處理器均有升級，與iPhone 11 Pro效能相約，同樣採用A13 Bionic處理器。記者嘗試使用安兔兔進行跑分，iPhone SE的效能總分達到487122，而採用A11 Bionic的iPhone 8，總分只有281466。更快速的核心處理器對用家來說，在玩遊戲、拍照、看影片時，都會更加流暢。由此可見，iPhone SE與iPhone 8相比強大得多。

▲ 記者嘗試使用安兔兔進行跑分，iPhone SE的效能總分達到487122，而採用A11 Bionic的iPhone 8，總分只有281466。（張寶燕攝）

▲ iPhone SE支援在YouTube上觀看1080p的影片。（張寶燕攝）

▲ 記者嘗試玩PUBG，發現畫面都相當流暢，畫面線條亦相當細緻。（張寶燕攝）

再者，iPhone SE雖然與iPhone 8一樣僅採用後置單鏡頭設計，但iPhone SE則比iPhone 8多支援人像模式，就連前置鏡頭都能做到。值得一提的是，新手機的人像模式可讓用家自行選擇f/1.4到f/16光圈。不過記者試用f/2.8光圈拍照，發現景深效果稍微突兀，當記者比「Yeah」時，手指都變得模糊。但以中階手機來說，能夠做到前後鏡頭均有景深效果，iPhone SE已有不錯表現。

▲ （張寶燕攝）

▲ iPhone SE設有700萬像素前置鏡頭，並支援人像景深攝影功能。（張寶燕攝）

▲ 自拍景深測試：左圖為f/7.1、中圖為f/2.8、右圖為f/1.4。發現光圈太大，景深效果會相較突兀。（曾曉汶攝）

▲ 就算使用後置鏡頭的人像功能，光圈太大同樣會影響效果，就連手指都模糊了。（張寶燕攝）

▲ iPhone SE最高可達5倍數位變焦。（張寶燕攝）

▲ iPhone SE亦可錄製4K高畫質影片。（張寶燕攝）

總括而言，iPhone SE定價最低僅需3,399港元，但卻能媲美iPhone 11 Pro效能。對於鍾情小屏幕，又想要iPhone 11規格的用家，iPhone SE絕對是個不錯的選擇。

▲ 新款iPhone SE支援雙SIM卡，不過只能放入一張實體SIM卡，另一張只能使用eSIM。（張寶燕攝）

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記者：曾曉汶

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