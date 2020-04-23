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恒指升83點 24000關得而復失

金融經濟 18:28 2020/04/23

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財經焦點速覽

港股今日高開後反覆，早段曾升穿24000關惟未能企穩，收市報23977點，升83點或0.35%，成交續不足1000億元。平保 （02318） 首季業績揭盅，期內新業務價值倒退24%。

【今日財經焦點】

恒生指數升83點未企穩24000關　成交續不足1000億元

【期油ETF】3175全日彈9%　轉倉未見其利先見其害？（第二版）

【內險業績】平保首季純利挫43% 新業務價值跌24%

【港元強勢】派息高峰期+抽新股 股票錢需求推高港元

【內地樓市】避免鼓勵資金炒樓 7城撤回樓市鬆綁政策

【精選投資分析】

【期油ETF】博油價反彈 原油ETF還有咩好選擇？

【低處未算低】準確預測負油價分析師：下一站負100美元！

【高息股】公司不派息 市場為何爭住買？（第二版）

【焦點板塊】騰訊首季手遊增長料加快 美團復甦在望力守100關 仲有2隻科網股快破頂（第三版）

騰訊成升市火車頭 追揸沽策略一圖看清

欄名 : 財經焦點速覽

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