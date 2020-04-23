恒指升83點 24000關得而復失 金融經濟 18:28 2020/04/23 分享： ▲ 財經焦點速覽 港股今日高開後反覆，早段曾升穿24000關惟未能企穩，收市報23977點，升83點或0.35%，成交續不足1000億元。平保 （02318） 首季業績揭盅，期內新業務價值倒退24%。 【今日財經焦點】 恒生指數升83點未企穩24000關 成交續不足1000億元 【期油ETF】3175全日彈9% 轉倉未見其利先見其害？（第二版） 【內險業績】平保首季純利挫43% 新業務價值跌24% 【港元強勢】派息高峰期+抽新股 股票錢需求推高港元 【內地樓市】避免鼓勵資金炒樓 7城撤回樓市鬆綁政策 【精選投資分析】 【期油ETF】博油價反彈 原油ETF還有咩好選擇？ 【低處未算低】準確預測負油價分析師：下一站負100美元！ 【高息股】公司不派息 市場為何爭住買？（第二版） 【焦點板塊】騰訊首季手遊增長料加快 美團復甦在望力守100關 仲有2隻科網股快破頂（第三版） 騰訊成升市火車頭 追揸沽策略一圖看清 欄名 : 財經焦點速覽 最新專欄文章 更多 財經焦點速覽 - 港股升99點 油價走勢續成焦點 2020/04/22 港股升99點 油價走勢續成焦點 財經焦點速覽 - 紐油暴挫 傳特區班子地震 港股再挫536點 2020/04/21 紐油暴挫 傳特區班子地震 港股再挫536點 財經焦點速覽 - 港股升373點收報24380點 滙豐逆市跌失40關 2020/04/17 港股升373點收報24380點 滙豐逆市跌失40關 財經焦點速覽 - 港股力守二萬四 騰訊逆市升破「南非頂」 2020/04/16 港股力守二萬四 騰訊逆市升破「南非頂」 財經焦點速覽 - 港股先升後回跌290點 2020/04/15 港股先升後回跌290點 成交 Ｆ三星原油期（03175） 中國平安（02318） 恒生指數 香港股票