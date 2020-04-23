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Galaxy S20+奧運版取消　明年或改推另一款特別版手機

科技 18:28 2020/04/23

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為慶祝2020年奧運，三星（Samsung）計劃推出Galaxy S20+ 奧運特別版。不過，今年東京奧運需延期舉行，日本電訊商NTT Docomo亦宣布，取消發布S20+ 5G奧運會版本。

為慶祝2020年奧運，三星（Samsung）計劃推出Galaxy S20+ 奧運特別版。不過，今年東京奧運需延期舉行，日本電訊商NTT Docomo亦宣布，取消發布S20+ 5G奧運會版本。

全球受新冠肺炎疫情影響，Samsung預計，市場對Galaxy S20 奧運版的需求將下降，不過仍然會計劃在7月發布。後來東京奧運決定延遲一年舉辦，NTT Docomo近日就發表聲明，將取消在今年內發布Galaxy S20 + 5G奧運版。不過，三星和NTT Docomo表示，明年有機會推出另一款新的奧運版手機，設計會與東京奧運賽事相關。

原本計劃推出的Galaxy S20+ 5G奧運版，採用金色機身的外觀，並印上奧運五環標記，開機後自動顯示與東京奧運相關的背景圖片。手機採用 6.7 吋屏幕，搭載Qualcomm Snapdragon 865 晶片，支援 5G 網絡，售價定為114,840日元（約8,272港元）。

原本計劃推出的Galaxy S20+ 5G奧運版，採用金色機身的外觀，印上奧運五環標記，並會限量發售。

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責任編輯：李寶如

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