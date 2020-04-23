Galaxy S20+奧運版取消　明年或改推另一款特別版手機

▲ 為慶祝2020年奧運，三星（Samsung）計劃推出Galaxy S20+ 奧運特別版。不過，今年東京奧運需延期舉行，日本電訊商NTT Docomo亦宣布，取消發布S20+ 5G奧運會版本。

為慶祝2020年奧運，三星（Samsung）計劃推出Galaxy S20+ 奧運特別版。不過，今年東京奧運需延期舉行，日本電訊商NTT Docomo亦宣布，取消發布S20+ 5G奧運會版本。

全球受新冠肺炎疫情影響，Samsung預計，市場對Galaxy S20 奧運版的需求將下降，不過仍然會計劃在7月發布。後來東京奧運決定延遲一年舉辦，NTT Docomo近日就發表聲明，將取消在今年內發布Galaxy S20 + 5G奧運版。不過，三星和NTT Docomo表示，明年有機會推出另一款新的奧運版手機，設計會與東京奧運賽事相關。

原本計劃推出的Galaxy S20+ 5G奧運版，採用金色機身的外觀，並印上奧運五環標記，開機後自動顯示與東京奧運相關的背景圖片。手機採用 6.7 吋屏幕，搭載Qualcomm Snapdragon 865 晶片，支援 5G 網絡，售價定為114,840日元（約8,272港元）。

▲ 原本計劃推出的Galaxy S20+ 5G奧運版，採用金色機身的外觀，印上奧運五環標記，並會限量發售。

<<Airbnb夥國際奧委會 加強房源及與奧運選手體驗

責任編輯：李寶如

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l