【留家避疫】IKEA公開「瑞典肉丸」食譜　6個步驟即可製成（內附食譜）

▲ 即使沒有烹調經驗亦可輕鬆製成「瑞典肉丸」。(法新社圖片)

新冠肺炎疫情下，不少人均會在家煮食或烘焙。繼早前日本東京著名起司蛋糕名店Mr. Cheesecake公開食譜後，IKEA近日亦公開其經典食品「瑞典肉丸」的食譜，即使沒有烹調經驗亦可輕鬆製成。

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提到IKEA，相信不少人會想起其「瑞典肉丸」。UK日前在Twitter上公開食譜，只需6個步驟就可製成。

▲ IKEA UK日前在Twitter上公開「瑞典肉丸」食譜，只需6個步驟就可製成。(IKEA UK Twitter 圖片)

1. 將牛、豬絞肉用手指混合再打碎，加入切碎的洋蔥、大蒜、麵包屑、雞蛋並混合，接著加牛奶、鹽和胡椒粉調味

2. 將步驟（1）揉成一個個圓形球體，放在乾淨的碟子上，蓋上蓋子並在冰箱中存放兩個小時

3. 在煎鍋中倒入油轉中火，將肉丸放入，適時翻面煎煮，使它變成褐色

4. 變成褐色時，放入180℃已預熱烤箱，再烹調30分鐘

5. 在鍋中融化奶油並加入麵粉攪拌2分鐘，接著加入蔬菜高湯和牛肉高湯持續攪拌

6. 加入重乳脂鮮奶油、醬油、第戎芥末，將其煮沸，使醬汁變稠

事實上，除了「瑞典肉丸」外，香港IKEA早前亦有分享多款簡易版的食譜，包括瑞典肉丸蕃茄薄餅、香煎三文魚、海鮮意粉等，想知食譜可按此查閱。

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責任編輯：蘇穎琪

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