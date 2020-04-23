康方生物一手難求　大量中籤證件號碼相同

內地生物科技公司康方生物（09926）明日（4月23日）上市，公開發售部分超額認購逾638倍，一手中籤比率僅12%。據股份配售結果顯示，竟有大量中籤證件號碼相同。 值得留意的是，按《上市規則》，一名投資者透過其個人身分，只可申請認購同一新股一次。

有資深新股炒家透露，由於制度有漏洞，內地散戶可輕易重複認購。他解釋說，內地散戶可用不同電話號碼，開設多個戶口，借此重複認購新股，提高中籤率，只要到雪球網，便發現有不少人分享這方法。

他進一步解釋說，現時股份過戶處向券商、銀行收取表格時，會以最多一組9位數號碼作代碼，由於香港身份證號碼有8位數，故會全數公開，容易識別有否重複認購，但內地居民身分證可長達18位，首6位號碼是地方代碼，撞號碼屬正常，因此在現行識別制度下，根本無法有否重複認購。

▲ 康方生物分配結果中，有大量中籤證件號碼相同，如「219124160」

他坦言，已多次向監管當局投訴，惟未見有實際行動，由於制度有漏洞，內地炒家可能有十數，甚至近百戶口，每次有焦點新股招股時，便動用每個賬戶，每個戶口抽幾手，令A組（認購金額500萬元以下）幾乎淪陷。「一般香港散戶想中籤，除非參與Ｂ組（認購金額500萬元以上），否則只得等運到。當愈來愈多國內投資者利用這漏洞致富，便加入B組，到時候B組也淪陷。」

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