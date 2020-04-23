【新冠肺炎】各地民眾適應居家抗疫　消費品需求漸趨放緩

▲ 疫情肆虐期間，本港以至全球多個地區都曾出現搶購潮，由搶口罩擴展至搶購其他日用消費品，包括白米、花生醬、廁紙、嬰兒尿片等都成為被搶購的物資。（資料圖片）

新冠肺炎疫情大流行，全球確診人數已逾264萬。疫情肆虐期間，本港以至全球多個地區都曾出現搶購潮，由搶口罩擴展至搶購其他日用消費品，包括白米、花生醬、廁紙、嬰兒尿片等都成為被搶購的物資。日前，有外媒報道指，由於消費者已逐漸適應居家抗疫的生活，許多產品的銷售已開始趨於平穩。

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據外媒《CNBC》報道，在全球搶購潮下，糧食供應鏈收縮、定單需求急增，同時帶動食品供應市場蓬勃發展。卡夫亨氏（Kraft Heinz）和金寶湯（Campbell Soup）等食品公司都發現，其經典產品如芝士通心粉、Oscar Mayer熟肉和Planters堅果等的銷售量大幅上升。需求量大增意味著其訂單量都有明顯上升的趨勢，供應商迫切需要人手，並同時面對更高的商品和運費成本。

受疫情影響 可口可樂全球銷量銳減25%

而可口可樂公司行政總裁James Quincey亦於本周表示，為了保持商品的充足性和品牌知名度，公司優先考量對其業務最重要的產品：蘇打水、運動飲料和瓶裝水等。而該公司獲取關鍵原料的能力亦較幾周前全球供應鏈崩潰時有所改善。

然而，需求激增仍無法彌補內地超市因消費者留在家裡抗疫所造成的銷售損失。Quincey指，由於可口可樂約一半的銷售來自餐廳、酒吧、電影院和體育館等渠道，人群限制措施對其業務構成影響。消費者減少上街，途經便利店購買飲品的機會也有所減少，令其自4月初以來，全球銷售量下跌25%。

重個人家居衛生 廁紙消耗量增

另一方面，Cottonelle、Scott廁紙，以及Huggies嬰兒尿片的生產商Kimberly-Clark則表示，隨著愈來愈多人重視個人及家居衛生清潔，廁紙和嬰兒尿片的消耗量相信會比過往更高，並預計其第2季的銷量將會增加。

值得留意的是，為減輕疫情造成的經濟衝擊，美國政府通過緊急經濟救助計劃幫助合資格的美國公民。同時，民眾開始對自己下廚烹飪愈來愈來厭倦，消費者逐漸將部分支出重新轉移到餐廳食肆，有報告認為，未來幾季食品的銷售量可能會持續增長。

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責任編輯：施雯雯

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