【美國經濟】申領失業救濟人數料達450萬 海嘯後新職勢盡銷

美國即將公布上周首次申領失業救濟人數，市場預期達450萬人，較前期的524.5萬人少，但近5周累計將達到2600萬人，意味把金融海嘯後的所有新增職位全數蒸發。

延後一周公布的連續申領人數，被認為更能夠反映失業實況，市場預期達到1647萬人，較前期1197萬進一步攀升。

【美國經濟】524.5萬人申領失業救濟 僅四周幾盡蒸發海嘯後所有新職（4月16日報道）

【美國經濟】661萬人首次申領失業救濟 3周累計逾1680萬人（4月9日報道）

【美國經濟】3月非農職位劇減70萬 中止9年半升勢 失業率4.4%（3月就業報告）

▲ 美國多地民眾近日頻頻上街示威，要求盡早復工。

新冠肺炎全球大流行，美國成為最多確診病例的國家，全國大部分地區實施居家禁足令，經濟活動癱瘓，導致大量職位流失，申領失業救濟的人數激增。正因如此，美國多地近期頻頻有人上街示威，要求解除居家令，盡早復工，好讓他們重新獲得收入。

三藩市西部銀行（Bank of the West）首席經濟師安德森（Scott Anderson）表示，即使跟過去的自然災害比較，美國經濟亦是以前所未有的速度和規模流失工作職位。

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▲ 金融海嘯後創造的2200萬個職位，料在今次疫情下全數報銷。

按照市場預期的數據推算，再多450萬人申領失業救濟的話，美國自3月21日以來便有約2620萬人申領，約佔美國16%勞動力。

而美國自2010年9月正式走出金融海嘯陰霾以來，到今年2月為止，新增了2200萬個職位，即意味這些職位在疫情爆發後已經消耗殆盡。

美國在二戰後的最高失業率為10.8%，出現於1982年11月，市場預期4月失業率有機會打破紀錄。倘若預期屬實，將再次打破近45年來的失業率最大單月升幅，亦即3月所創的0.9個百分點升幅。

等待下周首次申領的數據公布後，市場料可對4月失業率有更具體的掌握。

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