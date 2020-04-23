【口罩供應】品質保證局制定口罩認證計劃　港產口罩需參考國際標準

▲ 香港品質保證局制定了「醫用防護口罩產品認證計劃」，認證要求參考一系列國際標準。（資料圖片）

疫情下不少港企加入生產口罩行列，現時市民除了關注價錢外，口罩質素亦相當重要。香港品質保證局制定了「醫用防護口罩產品認證計劃」，旨在透過提供專業公正的第三方認證服務，協助本地生產廠商展示其口罩，不論在產品質量及生產過程管理方面，都達到國際標準水平，以助保障市民健康。

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認證要求參考一系列國際標準，包括ISO 9001 及ISO 13485，並增加風險管理及口罩生產的特別管理要求而制定。產品需通過 GB 19083 、ASTM F2100 或 EN 14683 的口罩測試，而且生產環境達 ISO 14644-1 標準。

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港企可根據市場需求 ，彈性選擇一或多個口罩測試標準及其等級。該局相信，認證有助確保口罩品質，以提升消費者信心及品牌形象，亦能確保產品質量及生產過程受持續及定期監察，建議獲證機構可展示標誌於其產品包裝上，方便消費者在市場上識別。

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責任編輯：朱悅瀅

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