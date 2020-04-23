瑞典已關閉境內所有孔子學院

瑞典於上周已關閉最後一間孔子學院，現時境內所有由中國資助的孔子學院亦已全關。

據英國「泰晤士報」（The Times）報道，相信瑞典是第一個歐洲國家，關閉境內所有孔子學院（Confucius Institute）和孔子課堂（Confucius Classroom）。有分析家就認為，此舉正代表中國箕瑞典之間關係，有機會正值惡化。

現時，在瑞典內各大學共計4間孔子學院已全關，最後一間位於北部城市盧勒（Lulea）的孔子學院亦在去年12月關閉；而在上周，位於瑞典南部法肯伯鎮（Falkenberg）的最後一間孔子課堂都已經關閉。

事實上，於去年12月時，比利時布魯塞爾自由大學（VUB）表示，將不再與孔子學院續約。

當時，VUB董事會在黃昏決定，與孔子學院的合約到今年6月，便會到期不再續約。VUB指，孔子學院不符合學校的「政策和目標」。VUB亦表示，在可以確保學術自由和獨立性的前提下，歡迎與其他中國的大學、科學家及學生合作。

VUB指，孔子學院一通過內部及外部評價已有一段時間，該大學認為若繼續合作，將不符合其「自由研究原則」，而最近有關孔子學院的新聞報道亦成為額外考慮因素。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription https://imoney.hket.com/im/subscription】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！