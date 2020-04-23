聯合國警告　疫情或致逾2.5億人面臨飢荒

聯合國世界糧食計劃署警告，新冠肺炎的疫情可能會引發全球的飢荒危機，各國的飢荒人口可能由2019年的1.35億，增加約一倍至超過2.5億。

在4月21日發布的《糧食危機報告》指出2019年面臨糧食危機的1.35億人口裡，有7300萬人位於非洲，4300萬人在中東和亞洲，另外1850萬人分佈在拉丁美洲和加勒比地區。而2019年全球糧食危機最為嚴重的10個國家包括葉門、剛果民主共和國、阿富汗、委內瑞拉、衣索比亞、南蘇丹、敘利亞、蘇丹、奈及利亞與海地，飢餓人口的總數高達8800萬，佔了全球飢餓人數的66%。

報告指各地政府為了應對疫情而實行封鎖令和社交距離措施，導致低收入人士無法繼續工作，農業生產和糧食供應減少。全球正有1.83億人處於糧食「嚴重」不安全的等級，糧食計劃署警告肆虐全球的新冠肺炎可使這些人真正陷入糧食危機。

聯合國糧署預測，若各國不及時採取措施，在疫情衝擊下，2020年全球面臨糧食危機的人數或超過2.5億。資深經濟學家胡賽因就報告內容作出回應，他表示疫情對全球數百萬本來已岌岌可危的百姓來說是災難性的，各國的封鎖措施和全球的經濟衰退已逐漸耗盡人們的積蓄，大家必須團結一致去化解這場飢荒危機。