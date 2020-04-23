▲ 負油價打壓市場情緒 人幣趨穩港元觸7.75

鑑於疫情肆虐導致原油需求急跌，美國原油庫存告急，原油儲存成本暴升，油價出現史詩式崩盤，一度跌至近負40美元水平。負油價更反映疫情對實體經濟的打擊可能比預期中嚴重，企業盈利將出現滑坡，環球股市在反彈過後跌浪重燃。與石油相關的貨幣如加元將面臨更大下行風險，當地油企可能出現大幅裁員甚至倒閉，有關油企債券違約及當地銀行壞帳上升亦可能觸發新一輪沽售潮。總體而言，疫情本身的不穩定性，以及對實體經濟和企業盈利的衝擊將打壓風險資產走勢，年內金融市場將會持續波動。

人民幣市場變化不大，持續在7.08/7.09水平波動。中國首季經濟出現歷史性按年6.8%收縮已經塵埃落定，美滙指數亦在100關口以上整固，原油急跌與人民幣走勢關係不大，市場傳言兩會將推遲至5月下旬召開，投資者可能仍需等待一段時間，中國的經濟刺激計劃細節才有望出台，導致人民幣市場缺乏焦點。筆者認為，中國抗疫形勢仍然向好，儘管現時尚需一段時間才能完全恢復元氣，中國復工走勢已遠遠超前仍在封鎖的歐美地區，年內人民幣仍有機會回升至7算水平。

港元強勢持續，並一度觸及聯繫滙率港元強方保證7.75水平，金管局在2015年10月以來首度入市干預賣出港元，連日內一共注入77.1億港元流動性。然而，港美息差未見明顯收窄，加上流入港股市場資金持續，港元強勢可能會維持一段時間。