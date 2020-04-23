【新冠肺炎】聯合國7項人權措施 一文看清各國表現

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【美國經濟】申領失業救濟人數料達450萬 海嘯後新職勢盡銷
聯合國發表報告指，新冠肺炎疫情全球大流行期間，人權也受威脅。在抗疫同時，如何保障人權？報告提出7項建議：
1.保證貧民區的水供應
對抗疫情要勤洗手，但根據聯合國數字，全球約30億人肥皂和自來水都沒有；在非洲東部、南部那些沒有自來水的社區，無法通過洗手預防疾病；在非洲撒哈拉沙漠以南的地區，或有2.58億人無法洗手。
2.暫緩驅逐無法交租的住客
隨封關、限聚令等措施實施，不少加入失業大軍的打工仔，無法交租，商戶生意下跌，租金也是問題。愛爾蘭通過緊急法，禁止業主在疫情期間加租及驅逐租戶，其他地區也有實行自行減租。
3.實施經濟措施，以保障民眾收入，支持雇主和企業
疫情打破不少打工仔飯碗，日本、新加坡、西班牙各國紛紛派錢保生計、安民心，其中西班牙推全民基本收入，更是歐洲首例。
4.提供或延長員工病假和失業福利
疫情令多地掀起失業潮，以美國為例，截至4月中，首次申請失業救濟的人數已超過2200萬。
【美國經濟】524.5萬人申領失業救濟 僅四周幾盡蒸發海嘯後所有新職
5.為露宿者提供臨時住宿
露宿者居住環境惡劣，一個中招便容易引發大規模爆發。
6.加強對家暴受害人的援助
困囿一室矛盾多，歐洲封城期間，多國的家暴求助個案上升。
7.為從事緊急或必要服務的人士提供育兒服務
澳洲政府撥款為醫護等從事緊急服務的人士，提供托兒服務，讓他們安心在前線抗疫。