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【新冠肺炎】聯合國7項人權措施 一文看清各國表現

環球社會熱點 17:26 2020/04/23

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聯合國提出7項在疫情下保障人權的措施中，包括食水供應、家暴等。

聯合國發表報告指，新冠肺炎疫情全球大流行期間，人權也受威脅。在抗疫同時，如何保障人權？報告提出7項建議：

1.保證貧民區的水供應

對抗疫情要勤洗手，但根據聯合國數字，全球約30億人肥皂和自來水都沒有；在非洲東部、南部那些沒有自來水的社區，無法通過洗手預防疾病；在非洲撒哈拉沙漠以南的地區，或有2.58億人無法洗手。

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聯合國提出7項在疫情下保障人權的措施中，食水供應排第一。（法新社）

2.暫緩驅逐無法交租的住客

隨封關、限聚令等措施實施，不少加入失業大軍的打工仔，無法交租，商戶生意下跌，租金也是問題。愛爾蘭通過緊急法，禁止業主在疫情期間加租及驅逐租戶，其他地區也有實行自行減租。

【封城禁足】愛爾蘭緊急法 禁加租或驅逐租戶

【封城禁足】紐約變死城 商戶不交租或自行減租

3.實施經濟措施，以保障民眾收入，支持雇主和企業

疫情打破不少打工仔飯碗，日本、新加坡、西班牙各國紛紛派錢保生計、安民心，其中西班牙推全民基本收入，更是歐洲首例。

西班牙疫情下 擬推全民基本收入 或成歐洲首例

【馬來西亞封關】新加坡派錢 受影響外勞獲3800元津貼

【日本疫情】東京確診連日創新高 安倍擬救市派錢

【美國疫情】有醫生遭減薪4成 醫院不合資格申援助致財困

4.提供或延長員工病假和失業福利

疫情令多地掀起失業潮，以美國為例，截至4月中，首次申請失業救濟的人數已超過2200萬。

【美國經濟】524.5萬人申領失業救濟 僅四周幾盡蒸發海嘯後所有新職

【歐洲疫情】歐盟8千億貸款保就業 疫情引發失業潮

5.為露宿者提供臨時住宿

露宿者居住環境惡劣，一個中招便容易引發大規模爆發。

【美國疫情】三藩市露宿者中招 全體住酒店隔離

6.加強對家暴受害人的援助

困囿一室矛盾多，歐洲封城期間，多國的家暴求助個案上升。

【歐洲疫情】丈夫比病毒更危險 家暴困獸鬥奪去多命

【英國疫情】英家暴求助增120% 隔離如壓力煲

【法國禁足令】家暴個案增3成 政府代付酒店房租助逃

7.為從事緊急或必要服務的人士提供育兒服務

澳洲政府撥款為醫護等從事緊急服務的人士，提供托兒服務，讓他們安心在前線抗疫。

【澳洲疫情】半年免費托兒 讓前線人員安心工作

傳染病 失業 疫情 人權 住宿 經濟 病假 服務 聯合國 肺炎

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【美國經濟】申領失業救濟人數料達450萬 海嘯後新職勢盡銷

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