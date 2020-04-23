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【歐洲經濟】歐元區服務業PMI史上最低 德法形勢嚴峻

環球經濟金融 17:18 2020/04/23

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歐洲疫情未過，多國維持封鎖措施，歐洲經濟重挫。歐元區4月的服務業採購經理指數（PMI）跌到史上最低，由3月的26.4大跌至11.7；製造業PMI由44.5挫至33.6，逾11年新低。分析稱，情況前所未見，警告失業率或進一步上升。

FactSet經濟師此早估計，歐元區服務業PMI和製造業PMI分別為24和39.2。兩項數據都遠遜市場預期。

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法國4月的服務業PMI由3月的27.4跌至10.4，亦創史上新低；德國4月服務業PMI由31.7大跌至15.9，跌幅同樣驚人。

負責調查的IHS Markit表示，餐廳、酒吧及其他休閒活動場所關閉，加上各國實施旅遊限制，歐元區服務業形勢十分嚴峻。IHS Markit警告，需求持續低迷，歐元區失業率可能進一步上升。

IHS Markit首席商業經濟師威廉姆森（Chris Williamson）稱，封鎖措施令全球需求下滑，歐元區4月的經濟受前所未有打擊，經濟衰退的嚴重程度也超出了大多數經濟師的預測。

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