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國外油企開始申請破產　三桶油：陷前所未有挑戰

股樓投資 17:17 2020/04/23

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負油價時代，石油企業正經歷前所未有的困難，已經開始有國外油企撐不住而宣布破產。本月1日，美國石油企業惠廷公司宣布已向得克薩斯州南區破產法院申請破產保護；上周17日，新加坡石油交易商興隆集團及旗下油輪公司亦已向法院申請破產保護。有業界人士指，油價前景仍不樂觀，今年油企倒閉潮或陸續有來。

相關文章：【史上首負油價】石油不值錢　三大石油股價值隨時變0？

內地三桶油的情況亦不遑多讓，三桶油在官網已經強調要準備長時間過行業寒冬。中石油（00857）指當前的挑戰前所未有；中石化（00386）表示要降本減費，要長期過「緊日子」，嚴控非生產性支出，大幅降低運行成本；中海油（00883）亦指要降本提效應對。

相關文章：【港股追蹤】油價彈完隨時再跌　3招對沖手上油股ETF

瑞銀本周發表報告指，重申對大部分從事勘探及開採業務的亞洲油企負面看法，予中石油「沽售」評級。而中海油及中海油田服務(02883)則予「中性」評級。該行再指中石油相對於世界及地區同業表現最弱，因其石油生產成本高，今年預測股息收益率最差。

相關文章：負油價現爆倉潮　IB或硬食7億孖展

 

 

 

 

撰文 : 投資組

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