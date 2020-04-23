【港股冷靜期】港交所5月11日擴大市調機制　擴大覆蓋500港股

▲ 港交所5月11日擴大市調機制，擴大涵蓋股份範圍

港交所 （00388） 公布，將於5月11日（星期一）擴大證券市場的市場波動調節機制（市調機制或VCM，俗稱「冷靜期」），覆蓋股份由78家恒指、國指成份股，擴大至恒生綜合大型股、中型股及小型股指數成份股，股票總數接近500隻，即涵蓋港股通投資範圍內所有股份。

港交所去年完成諮詢擴大市調機制，並建議於今年分兩階段實行修訂建議。

VCM不涉熔斷、短暫停牌

港交所於2016年引入市調機制，旨在預防個別股票的極端價格波動，即防止大市「閃崩」。市調機制現時只包括恒指、國指成份股和期指市場，當個股於5分鐘內升跌波幅達10%（期貨產品為5%），就會觸發「冷靜期」。

冷靜期期間，相關股份只能指定價格範圍內交易，不會短暫停牌，為時15分鐘。冷靜期完結後，交易價格不再受限制，而市調機制不適用於早市、午市開市首15分鐘，也不會在臨收市20分鐘時啟動。

每家股份每日最多只會觸發一次，由2016年實行至今，市調機制從未曾觸發。

恒指夜期於3月兩度跌停，屬於夜期的交易機制部分，與市調機制無關。

【熊市來襲】恒指夜期再跌5% 近一星期內兩跌停

【恒指夜期熔斷？】美股正股期貨屢熔斷跌停 恒指夜期也設「漲跌停」機制

市調機制第一階段優化措施包括兩方面

港交所5月擴大市調機制，主要有兩大措施：

（1）由恒生指數及恒生中國企業指數（總數為78隻股票），擴大至包括恒生綜合大型股、中型股及小型股指數成份股（股票總數接近500隻）； （2）觸發界線分三層，觸發界線以股份所屬的恒生綜合指數規模釐定，分別設定為：大型股：5分鐘±10%、中型股5分鐘±15%和小型股5分鐘±20%。

第二階段修訂就預計於第一階段優化措施六個月後檢討有關市場運作，即最快今年11月才實行，屆時會容許每隻市調機制股票在同一交易時段內可被多次觸發。

港交所市場主管姚嘉仁表示，有關優化措施可加強股票層面在市場出現極端價格波動時的保障，並進一步符合國際慣例及近年更新的監管指引。

相關文章：

港交所暫不實施停市機制 明年分階段推優化市調機制及開市前競價時段

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」



一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品



記者：麥德銘