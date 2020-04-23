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【科技抗疫】全球疫苗「競賽」　以色列夏天展臨床測試

科技 17:10 2020/04/23

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MigVax Corp宣布，正開發專門針對新冠肺炎的疫苗。（圖片來源：MigVax）

各地醫藥機構都加快新冠肺炎疫苗的研發工作，以色列新設立的科企MigVax Corp宣布，正開發專門針對新冠肺炎的疫苗，目標在夏天內開展臨床測試，該企並獲得科創投資平台OurCrowd的1200萬美元（約0.94億港元）投資。

MigVax Corp為以色列研究機構The Migal Galilee Research Institute（MIGAL）轄下企業。MIGAL的團隊過往數年研發家禽傳染性支氣管炎病毒疫苗技術，基於新冠肺炎在禽畜和人類之間是擁有相似的基因和感染機制，因此科研團隊正將之稍作調整，成為適合人類使用的口服新型冠狀病毒肺炎疫苗。MigVax Corp的總監兼高級研究員Itamar Shalit表示，今年夏天會開始人類臨床測試，為期預料約6至9個月。

事實上，全球多國都在嘗試開發疫苗，英國牛津大學團隊研發的新冠肺炎疫苗會在本周正式展開人體測試，預計爲期 6 個月；若測試成功，團隊希望在今年秋季提供百萬劑疫苗幫助控制疫情。德國亦於昨日（22日）授權針對新冠肺炎疫苗的首度展開臨床實驗，德國生物技術公司BioNTech表示「很快」就會開展進行。

【英國疫情】英國再多逾800人死於新型肺炎　疫苗將進行人體測試

【全球大流行】貨幣財政政策失效之際　疫苗成唯一救市希望？

全球需要多款疫苗

雖然包括中、美、英等各地機構都在加速疫苗研發，Itamar指出，不認為疫苗是「勝者全取」的研發競賽，「我們需要遠多於一款的疫苗，以生產足夠數量，滿足全世界的需求。」他強調，疫苗對於有效控疫，讓人們回歸正常生活十分重要。

記者：周俊霖

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