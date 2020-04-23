【減價促銷】SOGO感謝祭推1元換購　一文看清一田等零售商最新減價優惠

▲ 崇光百貨、一田、永安百貨將推出大型優惠活動。

本港網購促銷優惠停不了！利福國際 （01212） 旗下SOGO崇光百貨因應疫情，將一貫的5月「SOGO感謝祭」，改為長達兩個月的「SOGO 35周年賞」，並推出如1元換購指定產品。事實上，市民消費意慾低迷，零售商各出奇謀，紛主打網購吸客，例如「一田購物優惠日」下周三（4月29日）率先推網購優惠打響頭炮。以下本網綜合近期各大零售商最新的促銷優惠。

SOGO崇光百貨：SOGO 35周年賞

SOGO崇光百貨以往每年5月及11月均會舉行「SOGO感謝祭」，為期約2至3周，今年適逢35周年，便改為「SOGO 35周年賞」，優惠期更延長至近2個月，由4月22日至6月18日。推廣期內，銅鑼灣分店的崇光超市將延長營業時間至晚上9時。

首階段4月22至30日銅鑼灣店會舉行「滋味篇」，而尖沙咀店則於4月22日至5月14日推「滋味生活篇」。

買一送一優惠

銅鑼灣店：4月22日至4月28日SOGO Rewards會員，累積消費滿2500元（最多2張發票），憑發票可於SOGO CLUB 16/F享指定貨品買一送一優惠。

尖沙咀店：4月22日至5月14日SOGO Rewards會員累積消費滿2500元（最多2張發票），憑發票可於LG/F享指定貨品買一送一優惠。

詳情

崇光超市$1換購優惠

4月22日至4月28日於銅鑼灣SOGO CLUB即日單一消費滿300元，可以1元換購指定貨品，同時亦有其他貨品9折。

詳情

網上購物優惠

4月22日至5月21日SOGO Rewards會員於網上商店SOGO eStore首次單一訂單購物滿淨值1000元，可享5000額外積分。

另外，單一訂單購物滿淨值1200元或以上，可享免費送貨服務。

SOGO eStore

一田：一田購物日

半年一度的「一田購物優惠日」將於5月28日至6月3日舉行，較以往延長2日，首設網上預先登記入場控制人流，詳情稍後公布。

而4月29日一連12日則會推出「eShop率先搶」網購活動，提供超過1300款貨物選擇，並低至2折出售。顧客可選擇送貨或自取，運費為39元，店內取貨則是免費。

購情

HKTVmall

港視 （01137） 旗下的HKTVmall將會舉行感謝祭，現率先推出感謝祭過三關有獎遊戲，競猜即將進駐 HKTVmall的新品牌。由4月22日至4月28日止，進入遊戲答對3條問題，即有機會贏取50元購物優惠碼，共10萬個名額，總值500萬元。

遊戲傳送

Tips

永安百貨

永安百貨的SUPER SALE永安網店貨品預購將於4月24日至5月5月舉行，貨品低至3折。第1期為4月24日至4月28日，第2期為4月29日至5月5日 ，並只適用於化妝品。

連結

莎莎

莎莎 （00178） 表示即將踏入42年，為答謝客人，於4月21日起推出限量福袋，凡於莎莎購買任何產品，即可以42元購限量福袋，總值超過200元，每人限購一份。

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編輯：袁諾曦