【五一黃金周】HKTVmall、SOGO感謝祭　一文看清各大零售商最新減價優惠

▲ HKTVmall、崇光百貨、一田、永安百貨推出大型優惠活動。

每逢5月，除五一黃金周長假期，各大零售商均會推大減價，「疫」市下，面對消費意慾低迷及缺少內地旅客的情況，零售商各出奇謀，延長「感謝祭」及主打網購吸客。繼利福國際 （01212） 旗下SOGO崇光百貨推長達兩個月的「SOGO 35周年賞」，港視 （01137） 旗下的HKTVmall亦有為期1個月的「5月感謝祭」，而「一田購物優惠日」今日（4月29日）則率先推網購優惠打響頭炮。以下本網綜合近期各大零售商最新的促銷優惠。

Klook：懶人料理食材套裝＋橢圓電熱鍋 限售3天

Klook表示，夥日本家電品牌BRUNO推出6款懶人料理食材套裝＋藍灰色BRUNO橢圓電熱鍋的限量優惠，售價為1699元起，於5月1日限售3天至5月3日。

HKTVmall：5月感謝祭

HKTVmall於4月30日至5月31日舉行感謝祭，設388套東京雙人來回機票抽獎活動、星期三折上折，以及1至2折必搶專區等。

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SOGO崇光百貨：SOGO 35周年賞

SOGO崇光百貨以往每年5月及11月均會舉行「SOGO感謝祭」，為期約2至3周，今年適逢35周年，便改為「SOGO 35周年賞」，優惠期更延長至近2個月，由4月22日至6月18日。推廣期內，銅鑼灣分店的崇光超市將延長營業時間至晚上9時。

進入第二階段，銅鑼灣店於5月1日至5月7日舉行「生活篇」，而尖沙咀店則於4月22日至5月14日推「滋味生活篇」。

買一送一優惠

銅鑼灣店：5月1日至5月7日SOGO Rewards會員，累積消費滿2500元（最多2張發票），憑發票可於SOGO CLUB 16/F享指定貨品買一送一優惠。

尖沙咀店：4月22日至5月14日SOGO Rewards會員累積消費滿2500元（最多2張發票），憑發票可於LG/F享指定貨品買一送一優惠。

詳情

網上購物優惠

4月22日至5月21日SOGO Rewards會員於網上商店SOGO eStore首次單一訂單購物滿淨值1000元，可享5000額外積分。

另外，單一訂單購物滿淨值1200元或以上，可享免費送貨服務。

SOGO eStore

崇光超市$1換購優惠

4月22日至4月28日於銅鑼灣SOGO CLUB即日單一消費滿300元，可以1元換購指定貨品，同時亦有其他貨品9折。

詳情

一田：一田購物日

半年一度的「一田購物優惠日」將於5月28日至6月3日舉行，較以往延長2日，首設網上預先登記入場控制人流。

而4月29日至5月10日則會推出「一田購物優惠日YATA eShop率先賣」網購活動，提供超過1300款貨物選擇，並低至2折出售，可選擇送貨或自取，送貨日期為5月18日至5月30日，每張訂單運費39元，店內取貨則是免費，取貨日期為5月16日至5月25日，只限沙田、大埔、荃灣、北角店。

一田指，每個用戶網購每滿1元賺1分，星期三可享3倍積分。

e Shop

詳情

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日本城：盤點清貨 全場8折

國際家居零售 （01373） 旗下的日本城表示，4月28日至5月10日期間，於全綫日本城、生活提案、多來買選購3件貨品兼滿100元或以上即享折優惠，購物滿200元或以上送20元現金優惠券。

JHC eShop

莎莎

莎莎 （00178） 表示，所以防疫產品享9折優惠，優惠期至5月7日。同時，4月29日至5月5日超過40個彩妝品牌產品於莎莎全線分店設額外9折優惠，最多低至36折。

另外，莎莎指，即將踏入42年，故推出限量福袋，凡於莎莎購買任何產品，即可以42元購限量福袋，總值超過200元，每人限購一份。

華潤堂：感謝週

華潤堂於4月28日至5月4日舉行一連7日的感謝週，每日均設有不同限定優惠。而購買指定產品滿388元即減50元，滿688元即減100元，購買增強免疫力產品滿1,288元即減200元。

會員優惠方面，Green Card或Orange Card會員購買精選貨品可享額外92折，並賺取倍數積分。

詳情

永安百貨

永安百貨的SUPER SALE永安網店貨品預購將於4月24日至5月5月舉行，貨品低至3折。第1期為4月24日至4月28日，第2期為4月29日至5月5日 ，並只適用於化妝品。

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編輯：袁諾曦