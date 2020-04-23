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香港上月基本通脹回落至2.6%　政府料短期通脹溫和

金融經濟 17:08 2020/04/23

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政府統計處公布，3月份整體消費物價按年升2.3%，較今年1月份及2月份合計的平均升幅1.8%為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在今年3月份的按年升幅（即基本通脹率）為2.6%，較今年1月份及2月份合計的平均升幅3.1%為低，主要是由於豬肉價格升幅收窄所致。

食品類價格升13%

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年3月份錄得按年升幅的類別為食品（不包括外出用膳）（上升13%）、雜項物品（上升3.5%）、住屋（上升2.6%）、外出用膳（上升1.6%）、交通（上升1.1%）和雜項服務（上升1.1%）。

另一方面，綜合消費物價指數在今年3月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌16.1%）、衣履（下跌4.0%）、耐用物品（下跌2.4%）和煙酒（下跌0.6%）。

政府：短期內通脹應維持溫和

政府發言人表示，由於食品通脹輕微回落，及大部分其他主要消費物價指數組成項目承受的價格壓力呈現不同程度的緩和。展望將來，短期內通脹應維持溫和。在嚴峻的本地經濟形勢下，本地成本壓力有所緩和。鑑於環球經濟陷入衰退，加上近來港元跟隨美元走強，外圍價格壓力料會進一步減退。政府會繼續密切留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。

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編輯：吳敏芳

 

經濟 政府統計處 通脹 香港

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