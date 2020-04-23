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網民向Elon Musk請求　望Tesla加入視像通話功能

科技 17:07 2020/04/23

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據外媒《Mashable》 報道，最近有不少車主，公開向Tesla行政總裁Elon Musk發出請求，希望在車載娛樂系統中，增加綫上視像通話功能。

據外媒《Mashable》 報道，最近有不少車主，公開向Tesla行政總裁Elon Musk發出請求，希望在車載娛樂系統中，增加綫上視像通話功能。

較早前，美國有網民在社交平台Reddit上發文，指自己在駕駛 Model 3途中，曾經使用 Zoom 參加視像會議。發文後迅速引起熱議，並有網民建議，如果將鏡頭設在汽車儀表板上，或使用內置鏡頭，就可以在車內進行視像通話。

美國爆發新冠肺炎後，在家工作安排的需求大增。愈來愈多網民就在Twitter上呼籲，希望Tesla Model S，Tesla X及Tesla 3等型號開發視像通話功能。有網民認為，在家開會容易受到干擾，車廂是封閉安全的空間，方便用Zoom或Facetime進行綫上會議。

Zoom發言人表示，駕駛時開視像會議會讓車主分心，容易發生交通意外。但如果在停車的狀態下開會就比較安全。不過，即使網民的需求熱烈，但目前為止，Elon Musk本人暫未有任何回應。

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責任編輯：李寶如

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