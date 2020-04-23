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【內險業績】國壽首季盈利按年跌34% 新業務價值升8.3%

金融經濟 16:58 2020/04/23

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中國人壽首季盈利跌34%。

國壽 （02628） 公布，截至３月底止首季業績，期內收入3377.7億元（人民幣.下同），按年升8.2%，股東應佔溢利170.9億元，按年減少34.4%；每股盈利0.6元；集團新業務價值按年增長8.3%。

期內，公司實現保費收入3077.8億元，按年增長13%。期中，首年期交保費達760.6億元，按年增長13.9%；續期保費達1,983.3億元，按年增長11.2%；短期險保費達人民幣328.2億元，按年增長23.9%。

新業務價值增長逾8%

集團保障型業務保持較快增長，特定保障型產品保費佔首年期交保費的比重按年提升2.2個百分點，新業務價值按年增長8.3%，退保率為0.28%，按年下降0.34個百分點。

首季度實現總投資收益454.5億元，總投資收益率為5.13%，較2019年同期僅下降158個基點；淨投資收益達380.8億元，淨投資收益率為4.29%，按年下降2個基點。

截至3月底，集團對於新冠肺炎疫情的相關賠付達2320.1萬元，其中針對一線抗疫醫護人員賠付1079.4萬元。

集團表示，面對複雜嚴峻的外部環境以及突如其來的新型冠狀病毒肺炎疫情，緊緊圍繞「重振國壽」戰略部署，按照高質量發展要求，統籌疫情防控和公司業務發展，積極穩健推進各項工作，核心業務實現穩步增長，市場地位保持領先，發展態勢良好。

相關文章︰【藍籌業績】國壽去年純利增4.3倍 預告將進行融資

【內險股】平保首季保費收入跌6% 中人壽升13%

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編輯︰侯景成

香港股票 每股盈利 中國人壽（02628）

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