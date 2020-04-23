【紓困措施】金管局：有需要會再推措施增加市場流動性

▲ 金管局表示，有需要時會再推出措施保持市場流動性；圖為金管局副總裁李達志。（資料圖片）

金管局副總裁李達志撰文，指維持銀行體系流動性正常運轉非常重要，金管局會繼續密切留意外圍及本地市況，有需要時會再推出增加流動性的措施。

在港元流動性方面，李達志稱，金管局常設的「港元流動資金安排」包含多條支援銀行流動資金需要的渠道，為銀行提供即日、隔夜及有期流動資金。金管局去年8月更新及整合了相關框架，並一直與銀行就操作細節進行演練，鼓勵它們善用這些工具。本月初金管局亦向銀行發出通告，進一步闡述其中「備用流動資金安排」的細節，為銀行提供更大的清晰度，以方便它們儘早落實有關使用的內部政策及程序。

此外，金管局亦進一步説明流動性比率的監管要求，期望銀行適時善用過往累積的流動資產作為緩衝以應對資金需要。上述行動目的是在監管方面提供適當彈性，讓銀行在維持審慎風險管理之餘，有更大靈活度管理流動性。

金管局早前公布分階段逐步減發共200億元的外匯基金票據，如減發計劃全部執行，銀行體系總結餘會相應增加；加上這兩天資金流入港元觸發聯繫匯率制度的強方兌換保證，進一步令銀行體系總結餘水平於4月24日增加至668億港元，為銀行提供了更充裕空間讓銀行靈活調撥流動資金，確保港元銀行拆借活動維持暢順。

至於香港市場的美元流動性，美聯儲早前公布推出FIMA Repo Facility，以紓緩環球美元拆借的緊絀情況。李達志稱，金管局一直與美聯儲商討和落實細節，並已在5月6日正式推出「美元流動資金安排」，把從美聯儲取得的美元流動性投放至香港的銀行體系。

李達志強調，維持銀行體系流動性正常運轉非常重要，金管局會繼續密切留意外圍及本地市況，有需要時會再推出增加流動性的措施。

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