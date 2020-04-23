【疫市營銷】東港城x Mikiki x將軍澳中心　消費滿600元可獲回贈禮券

▲ 東港城、Mikiki及將軍澳中心推出「食‧買打孖賞」優惠，會員在單一商場的零售商戶及食肆消費滿指定金額，即有機會獲回贈高達50%的禮券，兼同時賺取積分。(新地提供圖片)

新冠肺炎肆虐，為了刺激消費，近日全港各大商場都推出購物及飲食優惠。新地十二大商場旗下的東港城、Mikiki及將軍澳中心，則聯手推出「食‧買打孖賞」優惠，送出總共27萬現金券。會員在單一商場的零售商戶及食肆消費滿指定金額，即有機會獲回贈高達50%的禮券，兼同時賺取積分。

由4月30日至5月31日期間，The Point by SHKP會員於手機應用程式以200分兌換「食‧買打孖賞」優先換領証，並於5月31日前於上述單一商場食肆及零售商戶即日以電子貨幣消費滿600元或以上，即可回贈總值300元餐飲購物禮券，包括1張100元東港城餐飲購物禮券、1張100元 Mikiki餐飲購物禮及及1張100元將軍澳中心餐飲購物禮券。數量有限，換完即止。所有現金券只適用於商場指定參與商戶，有效期由4月30日至8月31日止。

東港城 X Mikiki X 將軍澳中心「 食 ‧ 買 打孖賞 」

推廣日期︰ 2020年4月30日至5月31日（換完即止） 現金劵有效期： 2020年4月30日至8月31日 換領地點︰ 各商場之顧客服務中心或禮品換領處 換領時間︰ 下午1時至晚上10時 換領方法 1. 4月30日下午1時起，The Point by SHKP會員於手機應用程式以200積分兌換「食‧買 打孖賞」優先換領証 2. 已兌換「食‧買 打孖賞」優先換領証之顧客，於5月31日或之前，到東港城、Mikiki或將軍澳中心單一商場之食肆及零售商戶即日以電子貨幣消費滿600元或以上（須包括食肆及零售消費單據各一，每組單據須滿100元），即可換領300元餐飲購物禮券，兼同時賺取積分。

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責任編輯：蘇穎琪

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