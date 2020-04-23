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【口罩供應】租鋪回港生產口罩　ASTM Level 1成人及兒童50個139元

商業 16:53 2020/04/23

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「租鋪」回港生產口罩，將在本港設8條口罩生產線，當中有2條是兒童口罩，每條月產400至500萬個口罩，已取ASTM Level 1認證。(租鋪提供圖片)

疫情下本港口罩需求仍然龐大，理的口罩將生產線移至香港引起關注，港企「租鋪」亦回港生產口罩，不再使用印度廠房。其負責人梁先生透露，將在本港設8條口罩生產線，當中有2條是兒童口罩，每條月產400至500萬個口罩，已取ASTM Level 1認證，預計每盒50個Made in Hong Kong口罩售139元。

【口罩供應】港商印度包口罩生產線　月產3百多萬供港每個售2.78元(附訂講link)

【新冠肺炎】日本口罩廠商減依賴中國　不織布生產回流日本

梁先生表示，現時廠房位於長沙灣，有4條口罩生產線，5月底至6月初會增至8條，合計月產高達4,000萬個口罩。除了一如以往在公司網站發售，是次更擴大銷售渠道，下周會公布零售點及網店名單。物流方面，透過公司網站購買的話，會使用「Zeek斑馬到家」物流公司，運費額外收取39元。

「租鋪」回港生產口罩，口罩盒印上Made in Hong Kong。(租鋪提供圖片)

【口罩供應】日本現假冒「MIT」口罩　實際為中國製

至於何時有貨？他指，早前已訂購印度口罩但尚未到貨的客戶，所有口罩將自動轉成Made in Hong Kong口罩，訂單號碼70000或之前，預計如期在5月中或之前發貨。因此，現時購買的港人，預計最快5月中之後會有貨。

梁先生補充，現時印度封關，不允許口罩出口，幸好早前印度生產的口罩已全部出貨，由於生產線承包至7月，廠房亦願意退錢。他認為，回港生產口罩未嘗不是一件好事，「現時所有事情都可以自己控制，不用擔心不能出口或運輸延誤等問題。」

【口罩供應】實惠出售第二批港產CareHK口罩　即日起可網上登記抽籤（附連結）

租鋪口罩資料
產地：香港
規格：ASTM Level 1；BFE> 99%；PFE>95%
售價：每盒50個售139元
尺吋：成人口罩175mm x 90mm；兒童口罩145mm x 90mm
銷售： 租鋪網站；零售點；網店
物流： Zeek斑馬到家， 運費39元（少於10kg）

記者：朱悅瀅

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