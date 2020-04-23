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【新冠肺炎】Victoria’s Secret賣盤受阻　買家因疫情縮沙

金融經濟 16:43 2020/04/23

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L Brands此前同意以5.25億美元（約40.95億港元）向Sycamore Partners出售Victoria's Secret的55%股權。

女性內衣品牌Victoria’s Secret賣盤遇阻滯，買家因新冠肺炎疫情欲放棄收購。私募基金Sycamore Partners 此前與Victoria’s Secret母企L Brands 達成協議，買入Victoria's Secret 控股權。不過，Sycamore Partners 近日表示希望取消收購計劃。

該基金正在尋求法院的許可來取消這筆交易，基金指出，Victoria's Secret 因為疫情3月關閉了大部分美國店舖、令員工休假，而且沒有繳交4月租金，是違反了擬議的交易。

L Brands認為終止交易是無效的，並將竭力捍衛，並尋求所有法律補救措施以執行合同權利，公司表示將繼續努力完成交易。

L Brands此前同意以5.25億美元（約40.95億港元）向Sycamore Partners出售Victoria's Secret的55%股權。是次交易對Victoria's Secret估值為11億美元（約85.8億港元），低於市場預期。

相關文章：Victoria's Secret控制權售予私募基金　估值達11億美元

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編輯：吳敏芳

疫情 基金 私募基金 收購 美國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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