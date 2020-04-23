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【新冠肺炎】赴華取抗疫物資空手而回？　加拿大兩運輸機空機折返

環球政經 17:01 2020/04/23

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新冠肺炎疫情持續擴大，根據美國霍普金斯大學統計，加拿大已有逾４萬宗確診個案。加拿大早前派出2架運輸機前往中國，運載醫療物資返國，惟因中國嚴格管制貨機停留時間，在物資未能及時運到的情況下，2架運輸機被逼空機折返，加拿大總理特魯多周二（21日）證實事件，並表示非常遺憾。

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特魯多表示，2架運輸機分別由聯邦政府派出及某省派出，惟中國允許飛機在地面等待的時間有嚴格限制，即使飛機未有運載貨物，也會被要求離開，加上中國各地有許多檢查站和隔離措施，令物資的運輸變得困難。他更形容，現在是正與國際爭相購買個人保護物資。

中方否認限制

中國外交部就此事件在周三（22日）的例行記者會上否認有關消息。外交部發言人耿爽表示，疫情發生以來，中國及加國一直互相支持和幫助，加拿大最近通過各種渠道自行在華採購醫療物資，並多次派包機赴上海運輸，中方在物資採購、清關、包機飛行許可等為加國提供協助，加國更多次表示感謝。他又指，中方未有就貨運包機的停留時間作嚴格管制。

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撰文 : 鄺庭芳

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