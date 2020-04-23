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曾準確預測油價負數分析師 稱下月可跌至負100美元

環球經濟金融 16:23 2020/04/23

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瑞穗分析師預料，油價下月恐再見負，可跌至負100美元。

紐約期油5月合約價格破天荒跌至負數，俗稱3175的三星標普高盛原油ER期貨ETF（03175）憂6月合約亦見負，急改轉倉策略，將6月合約全數轉倉至9月份，引廣泛關注。期油價格再見負，並非無可能，曾準確預測油價會跌至低於零的分析師唱淡油價，稱下月或跌至每桶負100美元。

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紐約期油5月合約周二到期前，曾跌至低於負40美元，瑞穗證券（Mizuho Securities）分析師桑基（Paul Sankey）認為，事件可能重演，油價有機會再創新低。

桑基直言，美國油市「未來一個月情況基本上是更差（fundamentally worse over the next month）」，斷言油價下月相當大機會（Quite possibly）跌至負100美元。

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桑基形容：「若有一桶散發惡臭的石油（a stinking barrel of oil）放在你的後院，你會否付某人100美元將之搬走？會，你甚至會因為未有被收取300美元而鬆一口氣。」

桑基早於3月17日便指出，環球產油量嚴重過剩，或在短期填滿所有儲油空間，指到時便需要付款找人處理石油，預測油價可以跌至負數，結果一語成讖。

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事實上，疫情短期突然好轉機會很低，甚至極想復工的美國總統特朗普（Donald Trump）亦不得不向現實低頭，稱強烈反對佐治亞州解封。

石油需求下月明顯回升希望渺茫，石油減產也難一蹴而就，因封油井難度極高，石油儲存空間緊張情況難見有改善，甚至會更差，隨時迎來真正爆棚。

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責任編輯：林建忠

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