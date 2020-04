【油價負數】近期最準分析師：油價下月負100美元

▲ 【油價負數】曾準確預測油價負數分析師 稱下月可跌至負100美元

紐約期油5月合約破天荒跌至油價負數,俗稱3175的三星標普高盛原油ER期貨ETF(03175)憂6月合約亦見負數,急改轉倉策略,將6月合約全數轉倉至9月份,引廣泛關注。油價負數再次出現並非無可能,曾準確預測油價會跌至低於零的分析師唱淡油價,稱下月或跌至每桶負100美元。

【油價負數】油商搏命覓地儲油 山洞都不放過

【油價負數】布蘭特期油急挫 會否同樣變負數?(訂戶專享)

紐約期油5月合約周二到期前,曾跌至低於負40美元,瑞穗證券(Mizuho Securities)分析師桑基(Paul Sankey)認為,事件可能重演,油價有機會再創新低。

桑基直言,美國油市「未來一個月情況基本上是更差(fundamentally worse over the next month)」,斷言油價下月相當大機會(Quite possibly)跌至負100美元。

【油價負數】新加坡零售油價不變 被批定價不透明

【油價負數】若低殘至明年 美國逾千油企恐破產

桑基形容:「若有一桶散發惡臭的石油(a stinking barrel of oil)放在你的後院,你會否付某人100美元將之搬走?會,你甚至會因為未有被收取300美元而鬆一口氣。」

桑基早於3月17日便指出,環球產油量嚴重過剩,或在短期填滿所有儲油空間,指到時便需要付款找人處理石油,預測油價可以跌至負數,結果一語成讖。

【油價負數懶人包】寧願貼錢也不要 因為再無地方放

【油價負數】特朗普揚言出手救油企 已下令官員擬定計劃

事實上,疫情短期突然好轉機會很低,甚至極想復工的美國總統特朗普(Donald Trump)亦不得不向現實低頭,稱強烈反對佐治亞州解封。

石油需求下月明顯回升希望渺茫,石油減產也難一蹴而就,因封油井難度極高,石油儲存空間緊張情況難見有改善,甚至會更差,隨時迎來真正爆棚。

【油價負數】啤酒汽水恐缺貨 都與油價暴跌有關

【油價大跌】減產協議太遲太少 油價低處未算低?

責任編輯:林建忠

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品