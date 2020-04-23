【贏家智慧】配股潮湧現　慎防2高危板塊

近期金融市場立立亂，不過就仍見不少公司趁股價高企抽水，配股潮之下，今年升得多、估值又貴的板塊就要特別小心。

今日最新鮮滾熱辣的，是世茂房地產（00813）以2.2%折讓價，配售7,820萬股，集資23億元。不過佢都算叻，配售完股價不跌反升。早前龍湖集團（00960）則被主要股東配售逾7,800萬股，套現約28億元。醫藥股亦是近期配股常客，中生製藥（01177）及韓森製藥（03692）近期都先後配股。

通常來說，公司配股，都是眼見股價升高，乘勢配股集資壯大業務。如香港電視（01137）在2月中時，因生產口罩新聞令股價炒高至7.3元，結果公司迅速以大折讓14%配股集資4億元，當時曾令市場嘩然，更有評論直指魔童王維基玩財技，炒高股價抽水。

筆者認為，現時港股中，有2個板塊是要特別小心趁股價步步高昇而配股。

第一個是網上醫療股。且看平安好醫生（01833）股價由3月中60元起步，本周最高已升至123.3元，升幅超過一倍。至於阿里健康（00241）亦由11元起步，升至近20元水平。好醫生及阿里健康同樣暫時未有盈利貢獻，即是沒PE可言，市帳率（PB）分別為12倍及65倍。阿里健康PB確是貴得驚人，65倍PB相等於以65元買入價值1元的東西。

第二個要留意的，是物管股板塊。由去年至今長升長有，不過同樣是估值貴得驚人，幾隻龍頭的物管股如碧桂園服務（06098）、保利物業（06049）、雅生活服務（03319）及中海物業（02669），PE介乎38倍至58倍，仲貴過科網股。

要知道，內地物管公司數目如雨後春筍，即使龍頭的市場佔有率亦不高，借助收購合併可快速壯大業務，對資金需求不低。以咁高的估值，一出現配股潮，隨時會震到股價散晒。