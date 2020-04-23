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富衛推免費新型肺炎保障予foodpanda顧客

金融經濟 16:24 2020/04/23

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foodpanda客戶可享由富衛提供的免費新型肺炎保險

富衛與foodpanda合作，由即日至於5月15日期間，向惠顧foodpanda之顧客及所有foodpanda送遞員和員工提供免費新型冠狀病毒保障。

合資格人士（即現居於香港或澳門，年滿18歲或以上的香港或澳門身份證持有人）凡於foodpanda的網站或手機程式中享用有關服務，即可獲取連結至富衛「免費新型冠狀病毒保障」登記網頁。客戶只需輸入由foodpanda提供的推薦碼及填妥網上登記表格即可，顧客可同時登記與其同住的18歲以下子女，同時免費獲得45日新型冠狀病毒保障。

受保人如因確診新型病毒而住院，期間可享每星期5000港元、最長8星期的住院現金保障，不足一星期亦以一星期計算。一經確診可預支4星期住院現金，獲發一筆過2萬元。如受保人於保障期間確診並直接因此病身故，可獲一筆過20萬元的身故賠償。

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編輯：謝智聰

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