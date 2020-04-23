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【阿里巴巴】Gartner︰阿里雲全球市佔率逾9% 蟬聯亞太區「一哥」

金融經濟 16:19 2020/04/23

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阿里巴巴去年全球雲計算市場，市佔率達9.1%。

研究機構Gartner最新發布了2019年雲計算行業市場數據，去年全球雲計算IaaS（基礎設施即服務）市場總體市場規模達445億美元，按年升37.3%。其中，亞馬遜（美︰AMZN）市佔率蟬聯全球第一；阿里巴巴 （09988） 則排第三。

阿里巴巴旗下阿雲於全球市場份額由2018年的7.7%，升至去年的9.1%，但仍落後於第二名的微軟（美︰MSFT）。而第四名的Google市佔率則為5.3%，按年增加1.2個百分點。

若單計亞太地區市場，阿里巴巴的市佔率續為最高，達28%，按年增加2個百分點；排第二的亞馬遜為17.2%，按年下跌0.7個百分點。微軟市佔率達11.8%，按年增加1.1個百分點。

阿里雲於日前宣布，未來3年投入2000億元人民幣，用於雲操作系統、服務器、晶片、網絡等重大核心技術研發攻堅和麵向未來的數據中心建設。阿里周四（23日）收報204.4元，全日跌0.6%。

相關文章︰【阿里巴巴股價】阿里雲未來3年再投2000億人幣　阿里雲總裁張建鋒：不會因疫情減少支出

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編輯︰侯景成

Google 香港股票 IaaS 阿里巴巴 阿里雲 阿里巴巴－SW（09988）

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