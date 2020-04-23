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【新冠肺炎】疫情人權危機 聯合國：如計時炸彈

環球社會熱點 16:15 2020/04/23

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狀況。聯合國秘書長古特雷警告，疫情或成為某些國家的藉口，進行政治迫害，引發人權危機，若各國不及時解決，或埋下內亂的計時炸彈。（法新社）

新冠肺炎疫情全球大流行，重創多國經濟、醫療系統、糧食供應等，在全球危機當中，連人權也岌岌可危。聯合國發表報告，關注新冠肺炎疫情下的人權狀況。聯合國秘書長古特雷警告，疫情或成為某些國家的藉口，進行政治迫害，引發人權危機，若各國不及時解決，或埋下內亂的計時炸彈。

各國疫情為何難比較？ 何謂死亡亦有得拗（訂戶專享）

【美國疫情】富貴小島全民抗體檢測 被質疑富人優先

報告提到，為遏制病毒傳播，停課、封城等措施，剝奪了人們的活動權利和教育權利，醫療服務上更是顯示，不是人人患病都能得到足夠適切的治療和檢驗，都是疫情中人權受損的表現。其中以移民、難民等尤為無助，因逾131國家封關，僅30個國家開放予尋求庇護的難民，令他們的處境更是艱難，又指：

「病毒不會歧視，但其影響會。」

（“the virus does not discriminate, its impacts do.”）

聯合國報告指出，全球逾131國家封關，僅30個國家開放予尋求庇護的難民。

【美國疫情】復工示威 特朗普粉絲搞鬼？

【伊朗疫情】伊朗暫時釋放逾8萬囚犯

聯合國秘書長古特雷（Antonio Guterres）提醒，隨著日漸興起的族群民族主義、民粹主義、, 威權主義等，以及個別國際在人權上的倒退，仇恨言論、針對弱勢群體等事件屢見不鮮：

「這場疫情變相成為他們的藉口，實行政治迫害，達到與這場疫情無關的目的，這是不能接受的。」

（“ the crisis can provide a pretext to adopt repressive measures for purposes unrelated to the pandemic, this is unacceptable.”）

【美國疫情】停課未必好事 2千萬學童依賴學校免費食物

【威士特丹號】柬埔寨首相擁抱迎接乘客 「非富裕國但尊重人權」

報告提醒，往後應以人權考慮來主導醫療、社交、經濟等範疇發展方向；又提醒，若不緩解疫情引發的矛盾，將加劇緊張局勢，甚至引發內亂。

古特雷一再重申：

「不要忘記，病毒才是威脅，人們不是。」

（“In all we do, let’s never forget: The threat is the virus, not people”）

【美國疫情分析】百萬病毒檢測好威威？ 實是社會照妖鏡

【美國疫情拆局】黑人中招死亡率奇高 涉及3大原因

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