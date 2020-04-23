【新冠肺炎】疫情人權危機 聯合國：如計時炸彈

▲ 狀況。聯合國秘書長古特雷警告，疫情或成為某些國家的藉口，進行政治迫害，引發人權危機，若各國不及時解決，或埋下內亂的計時炸彈。（法新社）

新冠肺炎疫情全球大流行，重創多國經濟、醫療系統、糧食供應等，在全球危機當中，連人權也岌岌可危。聯合國發表報告，關注新冠肺炎疫情下的人權狀況。聯合國秘書長古特雷警告，疫情或成為某些國家的藉口，進行政治迫害，引發人權危機，若各國不及時解決，或埋下內亂的計時炸彈。

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報告提到，為遏制病毒傳播，停課、封城等措施，剝奪了人們的活動權利和教育權利，醫療服務上更是顯示，不是人人患病都能得到足夠適切的治療和檢驗，都是疫情中人權受損的表現。其中以移民、難民等尤為無助，因逾131國家封關，僅30個國家開放予尋求庇護的難民，令他們的處境更是艱難，又指：

「病毒不會歧視，但其影響會。」

（“the virus does not discriminate, its impacts do.”）

▲ 聯合國報告指出，全球逾131國家封關，僅30個國家開放予尋求庇護的難民。

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聯合國秘書長古特雷（Antonio Guterres）提醒，隨著日漸興起的族群民族主義、民粹主義、, 威權主義等，以及個別國際在人權上的倒退，仇恨言論、針對弱勢群體等事件屢見不鮮：

「這場疫情變相成為他們的藉口，實行政治迫害，達到與這場疫情無關的目的，這是不能接受的。」

（“ the crisis can provide a pretext to adopt repressive measures for purposes unrelated to the pandemic, this is unacceptable.”）

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報告提醒，往後應以人權考慮來主導醫療、社交、經濟等範疇發展方向；又提醒，若不緩解疫情引發的矛盾，將加劇緊張局勢，甚至引發內亂。

古特雷一再重申：

「不要忘記，病毒才是威脅，人們不是。」

（“In all we do, let’s never forget: The threat is the virus, not people”）

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