【新冠肺炎】疫情人權危機 聯合國：如計時炸彈

▲ 狀況。聯合國秘書長古特雷警告,疫情或成為某些國家的藉口,進行政治迫害,引發人權危機,若各國不及時解決,或埋下內亂的計時炸彈。(法新社)

新冠肺炎疫情全球大流行,重創多國經濟、醫療系統、糧食供應等,在全球危機當中,連人權也岌岌可危。聯合國發表報告,關注新冠肺炎疫情下的人權狀況。聯合國秘書長古特雷警告,疫情或成為某些國家的藉口,進行政治迫害,引發人權危機,若各國不及時解決,或埋下內亂的計時炸彈。

報告提到,為遏制病毒傳播,停課、封城等措施,剝奪了人們的活動權利和教育權利,醫療服務上更是顯示,不是人人患病都能得到足夠適切的治療和檢驗,都是疫情中人權受損的表現。其中以移民、難民等尤為無助,因逾131國家封關,僅30個國家開放予尋求庇護的難民,令他們的處境更是艱難,又指:

「病毒不會歧視,但其影響會。」

(“the virus does not discriminate, its impacts do.”)

▲ 聯合國報告指出,全球逾131國家封關,僅30個國家開放予尋求庇護的難民。

聯合國秘書長古特雷(Antonio Guterres)提醒,隨著日漸興起的族群民族主義、民粹主義、, 威權主義等,以及個別國際在人權上的倒退,仇恨言論、針對弱勢群體等事件屢見不鮮:

「這場疫情變相成為他們的藉口,實行政治迫害,達到與這場疫情無關的目的,這是不能接受的。」

(“ the crisis can provide a pretext to adopt repressive measures for purposes unrelated to the pandemic, this is unacceptable.”)

報告提醒,往後應以人權考慮來主導醫療、社交、經濟等範疇發展方向;又提醒,若不緩解疫情引發的矛盾,將加劇緊張局勢,甚至引發內亂。

古特雷一再重申:

「不要忘記,病毒才是威脅,人們不是。」

(“In all we do, let’s never forget: The threat is the virus, not people”)

