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【港元強勢】派息高峰期+抽新股 股票錢需求推高港元

金融經濟 16:25 2020/04/23

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港元持續強勢，港滙一再觸及7.75「強方兌換保證」，金管局過去兩日連番「接錢」，以捍衞聯繫滙率。近日資金流入港元，除了是套息交易，還夾雜上市公司派息及抽新股凍資等「股票錢」的需求。

截至周四下午，金管局於兩日間已4次入市，沽港元買美元，合共接10億美元，共向市場注入77.1億港元。本港銀行體系結餘上升，港元拆息回落，1個月拆息報1.54524厘，續創1個月低。

港滙強勢，反映資金流入本港，由於套息交易持續。美國聯儲局多次減息量寬行動令美元流動性增加，亦令港美息差拉闊，由2月時的約10點子增至逾90點子，因而誘發套息交易。

相關文章：【港元拆息】金管局第四度向市場注資18.2億元　隔夜拆息跌穿1厘（第二版）

金管局連番接錢，總裁余偉文日前亦稱，近期港元滙率偏強，主要是由於市場套息活動及股票投資相關的港元需求均有所增加。

四大內銀 派息近1200億港元

事實上，每年的6月至7月份都是中資股派息的高峰期，相信亦會推高港元近期需求。大部分大型H股，尤其是內銀股，都集中在這時期向本港股東派息，由於中資股主要以人民幣結算，派息前需將資金兌換成港元作分派，而且大型內銀股每年僅派息一次，令這段時間的港元需求增加。

本網統計，僅是工中建農四大內銀，在6月至8月向本港股東派發的股息（扣除10%內地股息稅），便涉及近1,200億港元，其中單是建行 （00939） 已涉逾700億元。

 

 

生科新股康方超購638倍 凍資近1700億

除了派息需求，新股上市活動亦推高港元需求。盡管現時新股市場未熾熱，但部分新股反應仍熱烈，近日焦點生物科技新股康方生物 （09926） 錄得超購638.20倍，凍資1,666億元，成為今年的「凍資王」，同時亦港股新規以來，凍資金額最多的未有營收生物科技新股。

另外，市場一直憧憬美股上市的中概股有意效法阿里巴巴 （09988） 來港上市，並預期疫情過後陸續有來，這亦吸引資金流入本港作準備。

相關文章：【港元強勢】金管局連日接錢 為何有望撐起港股（訂戶專享）

              【港元強勢】資金湧港金管局接錢43億 港股回調不太淡？

責任編輯：錢家鋒

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